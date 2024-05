A projekthez kapcsolódott a Regölyben, a művelődési ház nagytermében csütörtökön délután tartott, ünnepélyes záró rendezvény. Megnyitó beszédében Kelemen Csaba, a község polgármestere egyebek mellett hangsúlyozta: ez a nagyszabású projekt nem csupán infrastrukturális fejlesztést jelent, hanem a helyi közösség életminőségének jelentős javulását is. Részben ennek a beruházásnak, részben a kormányzat és az önkormányzat közös erőfeszítéseinek köszönhetően megállt a második világháború óta tartó népességcsökkenésünk a településen.

Ezt a jelentős többlet eredményt, a százéves, kedvezőtlen folyamat megszűnését, a község iránti érdeklődés megnövekedését Süli János, a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyosan említette. Arra is rámutatott, a beruházás a környezetvédelem okán is igen fontos.