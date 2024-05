Kozma Erzsébet igazgatónő és Heberling Tibor polgármester huszonegy notebookot osztott ki a Bíborvég Általános Iskola ötödik, hatodik osztályos tanulóinak. A polgármester külön hangsúlyozta, hogy ez is egy, a Magyarország Kormánya által támogatott program része, melynek célja a diákok digitális képességeinek fejlesztése.

– Az oktatás egyre inkább a digitális világ irányába mozdul el, és ennek megfelelően az iskola is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók korszerű eszközök segítségével sajátítsák el a szükséges ismereteket – tájékoztatta lapunkat a helyi polgármester. Az újonnan kiosztott notebookok lehetővé teszik, hogy a gyerekek otthon is elektronikus formában készíthessék el házi feladataikat, ami nemcsak a tanulási folyamatot könnyíti meg, hanem felkészíti őket a digitális világ kihívásaira is.

A modern oktatás alapja

A program célja, hogy minden diák hozzáférjen azokhoz az eszközökhöz, amelyek szükségesek a modern oktatáshoz és a jövőbeli sikeres életpályához. Az iskola vezetősége bízik abban, hogy a notebookok használatával a diákok még jobban ki tudják majd bontakoztatni képességeiket, és eredményesebbek lesznek tanulmányaikban.

A Magyar Kormány nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók korszerű eszközök segítségével sajátítsák el a szükséges ismereteket (a szerző fotója)

A kiosztási ünnepségen Kozma Erzsébet igazgató is beszédet mondott, melyben gratulált a diákoknak az új eszközökhöz és sok sikert kívánt nekik a tanulásban. Hangsúlyozta, hogy a notebookok nemcsak a jelenlegi tanulmányi kötelezettségek teljesítésében segítenek, hanem hosszú távon is előnyt jelentenek a diákok számára a digitális kompetenciák elsajátításában. A gyerekek örömmel vették át az új notebookokat, és izgatottan várják, hogy kipróbálhassák azokat a mindennapi tanulásban. Az iskola további tervei között szerepel, hogy különféle digitális oktatási programokat és workshopokat szervez, melyek még jobban segítik a diákokat abban, hogy magabiztosan mozogjanak a digitális térben.