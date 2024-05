Többen is úgy vélik, érdemes az embereket a lehető legkorábban bevonni a nyugdíjas korukkal kapcsolatos döntésekbe, fontos párbeszédet kezdeményezni velük, annak érdekében, hogy amíg még dolgoznak, addig is elkezdhessenek felkészülni a nyugdíjra.

Aki viszont ragaszkodik a nyugdíjhoz

Minimumfeltétel a teljes öregségi nyugdíj megállapításához, hogy a ledolgozott idő legalább 20 év legyen. Ha ez valamilyen ok miatt nem teljesül, azonban az öregségi nyugdíjkorhatárt elérve a kérelmező rendelkezik minimum 15 év szolgálati idővel, akkor öregségi résznyugdíjat igényelhet. Fontos kitétel továbbá a nyugdíj kérelmezésekor, hogy a nyugdíjmegállapítás időpontjában az igénylő személy nem lehet biztosított, vagyis nem állhat semmilyen munkaviszonyban, sem belföldön, sem pedig külföldön.

Jól jön a kiegészítő jövedelem

Az idősebb korban felmerülő egészségügyi kiadások is sokba kerülhetnek, de egy autó fenntartása is jelentős kiadással jár, nem beszélve a szabadidő kellemes eltöltéséről, például a külföldi utazásokról. Ugyan jelenthet kiegészítő jövedelmet a nyugdíj melletti munkavégzés, bár valószínűleg a többségnek nem az az álma, hogy még a nyugdíj mellett is munkát vállaljon.

A nyugdíj mellett viszont jól jön bármilyen kiegészítő jövedelem. Az időben elkezdett nyugdíj előtti öngondoskodás lehetőségei között érdemes megemlíteni az adókedvezményekkel is támogatott önkéntes nyugdíjpénztárat, valamint a nyugdíjbiztosítást is, amely az előbbinél rugalmasabb megtakarítási forma, ellenben az állam szintén több kedvezménnyel is támogatja. Előrehozott öregségi nyugdíj: a korábbi évek törvénymódosításai miatt minden előrehozott nyugdíjba menetelt érintő jogszabályt eltöröltek, így öregségi nyugdíj kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor állapítható meg.