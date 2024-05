Szegedi Dezsőné, a társaság elnöke vendégeskedett a Hír.FM szekszárdi magazinjában. Beszélgetésünkből kiderült, hogy a bukovinai székelyeket leginkább Tolna vármegye különböző településeire telepítették be 1945 környékén. Nem véletlenül található Bonyhádon az országos egyesületüknek a székhelye.

Az elnök asszony kitért arra is, hogy létszámuk szerencsére folyamatosan gyarapodik, és hatalmas örömmel tölti el, hogy ennek a társaságnak köszönhetően sok hasonló múltú emberrel találkozhat. Igaz, azt is hozzátette, hogy nagyon örülne, ha a fiatalabb generációból is minél többen csatlakoznának hozzájuk. Az ő szervezetük az egyetlen a térségben, amelyben mind az öt bukovinai faluból jelen vannak tagok: Istensegítsből, Fogadjistenből, Hadikfalvából, Józseffalvából és Andrásfalvából is. Habár Szekszárdra nem telepítettek székelyeket, csak a környező településekre, azonban az évek során rengetegen beköltöztek a tolnai megyeszékhelyre. Így váltak ennyire sokszínűvé.

Szegedi Dezsőné örömmel jelentette be a hírt, hogy augusztus közepén a Rákóczi utcai közösségi házukban székelykaput avatnak.