Hozzátette, hogy amennyiben az időjárás is kegyes lesz, úgy – akárcsak korábban – most is több ezres vendégsereggel lehet számolni a szombat késő estig tartó rendezvénysorozaton.

Fotó: Kiss Albert

A pénteki kínálatban a Simontornyai Boszorkák bemutatkozása, tűzzsonglőr show, fáklyás felvonulás és Tom White koncert is szerepelt.

Szombaton reggel a tervek szerint ágyútűz, fegyverropogás ébreszti a várost, majd a 10 órai megnyitó után elkezdődik a hagyományőrző csapatok mustrája. Ezen kívül lesz még többek között II. világháborús katonai kiállítás, a Garaiakat, mint XV. századi várbirtokosokat bemutató tárlat, az új kutatásokon alapuló előadás, gyerek vitézi próba, hastánc, tüzérségi és fegyverbemutató, solymászbemutató, bábszínház és 18 órától nem marad el a mindig óriási érdeklődés mellett zajló várostrom sem. Az esti órákban pedig koncerteknek tapsolhat a közönség.