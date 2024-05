Annyira rossz, hogy már jó. Sok esetben így szokták jellemezni az Országúti diszkó 1989-es eredetijét – a remake-et nemrégiben mutatták be –, és bár a kritikusok valóban lehúzták a filmet, mégis csak kultalkotássá avanzsált az évek során. Köszönhető ez tán annak is, hogy a főszerepben látható, azóta elhunyt Patrick Swayze fénykorában készült a mozi, és bár akciófilmről van szó, a hölgyek körében is rendkívüli népszerűségre tett szert, köszönhetően Swayze sármjának, és sok-sok felsőtestvillantásának. No, de kanyarodjunk rá a sztorira! Dalton (Patrick Swayze) a legjobb békéltető a környéken, aki tudja, hogyan vessen véget a bunyónak szép szóval, vagy ha kell, ököllel. Daltont egy hírhedt országúti diszkó vezetője kéri fel, hogy segítsen rendet teremteni. Úgy tűnik, hogy ez a hely még számára is komoly kihívást jelent, ugyanis rögtön az első éjszaka megsérül. A közeli kisváros gyönyörű doktornője, Elizabeth Clay (Kelly Lynch) látja el a sebét, és ejti rabul azonnal a férfi szívét. A doktornőre azonban a helyi rosszfiú, Brad Wesley (Ben Gazzara) is kivetette a hálóját, és mindent elkövet, hogy új vetélytársának megnehezítse az életét. Ám Daltont nem olyan fából faragták, hogy megfutamodjon.

Országúti diszkó, Prime, 18.35