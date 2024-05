Hogyan kerül a miccs az asztalra? A kérdésre a közönség a Rotary Családi Napon kaphatott választ. Ugyanis a szombaton Kölesden tartott rendezvényen ez az ujjnyi húsrudacskákat formázó étel ugyancsak kínálta magát a megannyi más fogás között. Méghozzá a székelyföldi küldöttség asztalánál, ugyanis határon túli, erdélyi meghívottjai is voltak a találkozónak.

A Kismegyeháza előtti, belső udvarnak is beillő, borkút körüli területen bográcsokban főtt a halászlé, illetve roston perzselődtek a hús szeletek, ínycsiklandozó illatokat árasztva magukból. Hamisítatlan piknik hangulat uralkodott: a felnőttek közül – akik éppen nem a főzéssel voltak elfoglalva – sokan beszélgettek és frissítették fel magukat italokkal a térre települt kávézóban, a gyermekeket pedig egyebek mellett kézműves foglalkozások várták.

Az összejövetel túlmutat a vármegyén

– Már évek óta Kölesden tartjuk családi napunkat, köszönhetően a helyi rotarysták vendégszeretetének – adott tájékoztatást Módos Ernő, a Rotary Club Szekszárd elnöke. – Összejövetelünk túlmutat vármegyénken, hiszen vannak itt szervezetek, tagtársak a Dél-Dunántúlról, illetve Erdélyből is. Vendégeink között köszönthettük régi barátainkat, a Jászsági Menedzser Klub képviselőit is. Nemcsak egymás ételeit, hanem borait is megkóstoljuk, beszélgetünk egymással és így kellemes, baráti hangulatban kovácsolódik össze még jobban közösségünk.

A rendezvényt Módos Ernő, valamint – a házigazdák nevében – dr. Kiszler Gyula nyitotta meg. A Kölesden élő állatorvos, az RC Szekszárd alelnöke lapunknak elmondta, hogy a hagyományok része a halászlé készítés, illetve a színes programkínálat.

– Nagyon érdekesnek bizonyult a motoros bemutató – folytatta az ismertetést. – Akárcsak az Egyesült Államokat egy közel százéves Méray Jap 600-as típussal átszelő Lukács Ottó élménybeszámolója. De igénybe lehetett venni „szőrmotorokat”, azaz két pónifogatot is, a lovaskocsik településünket járták be utasaikkal, főleg gyermekekkel. Feleségem, dr. Kiszler Gyuláné honismereti előadás keretében mutatta be községünket az érdeklődőknek, akik megismerkedhettek a helyi értéktárral. A Bartina fiataljait pedig táncház megtartására kértük.

Kölesdnek is fontos ez a rendezvény

Greifenstein József polgármester is tiszteletét tette a családi napon. A település vezetője úgy nyilatkozott, hogy a találkozó nemcsak a rotarysok, hanem Kölesd számára is fontos. Hiszen olyan kapcsolatok szövődnek – a maguk területein jeles személyiségekkel, kiváló szakemberekkel –, melyek valamilyen módon a község számára is hozadékot jelentenek, illetve jelenthetnek. Ezzel együtt a rendezvény vendégei szerte az országba, de a határon túlra is viszik Kölesd jó hírét.