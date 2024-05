Heberling Tibor polgármester nem csak a levegőbe beszél, elmondása szerint azon volt már jelenlegi ciklusában is, hogy minél élhetőbbé és prosperálóbbá tegye a települést lehetőségeihez mérten, ezek főként pályázatok voltak. Következő ciklusára is megvannak a tervei, amelyekről most részletesen is beszámolt portálunknak.

A decsi polgármester készen áll az új ciklusra

– Munkám során folyamatosan és elkötelezetten szeretnék részt venni településünk közéletének minden szegmensében. Büszkeséggel tölt el, hogy közösségünk képviselőjeként léphetek fel a társadalmi és közösségi eseményeken, nem csak helyi, hanem regionális szinten is. Jövőbeli terveim között szerepel, hogy újraépítsem testvértelepülési kapcsolatainkat, amelyek közösségünk számára új lehetőségeket nyithatnak meg.

– Azt, amit elképzelek, nem önmagamért teszem, hanem közösségünkért és a közéletért. Decsi születésűként joggal érezhetem magam elhivatottnak ezen az úton. Felsőfokú tanulmányaim befejeztével nem véletlenül tértem vissza szülőfalumba, mert szenvedélyesen szeretem Decset. Emellett céljaim megvalósításához kormányzati támogatást is élvezhetek, hiszen barátom, országgyűlési képviselőnk, Horváth István, teljes mellszélességgel támogatja kezdeményezéseinket.

– A célok megvalósításához olyan képviselő-testületre van szükség, amely hasonlóan gondolkodik és támogatja elképzeléseimet. Ha nincs egység, a programjaink nem valósulhatnak meg. Az elkövetkezendő négy évben bizonyítani szeretném, hogy tőlem kiszámíthatóságot, békét, nyugalmat, tiszteletet és alázatot lehet várni. Ehhez kérem minden választópolgár támogatását: szavazzanak június 9-én rám, Heberling Tibor polgármesterjelöltre és képviselőjelöltjeimre: Galambosné Varga Juditra, Zsiga Zoltánra, Kilián Zsoltra, Góman Róbertre, Tüske Miklósra és Decsi-Kiss Jánosra! – mondta a településvezető.

– Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat működését biztosító állami normatív támogatás és a közhatalmi bevételeink – mint az iparűzési adó és a kommunális adó – az önkormányzat által üzemeltetett szolgáltatások (óvoda, temető, orvosi rendelő, faluház, hivatal, településüzemeltetés) költségeit fedezik. Minden látványos beruházás pályázati források igénybevételét teszi szükségessé.

Bemutatta a jelölteket, akikkel együtt folytatná a munkát a decsi polgármester, Heberling Tibor

Az elmúlt közel öt év fejlesztései

Pályázati forrásból megvalósult beruházások:

Kossuth Lajos utca aszfaltozása

Óvoda kerítés felújítása

Óvoda öt csoportszobájának felújítása, villamos hálózat szerelése

Illegális hulladéklerakók felszámolása (háziipar udvara)

Óvoda szociális blokkok vízvezeték szerelése, folyosó felújítás

Felelős állattartás elősegítése (kutyák és macskák ivartalanítása – igény esetén oltás chippel együtt)

Kommunális eszköz beszerzése (fűnyíró traktorok, utánfutó, fűkaszák)

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése

Volt szeméttelep kiürítése

Bíborvég utca járda felújítása

Szőlőhegyi utca játszótér felújítása

Terv és Alkotmány utca aszfaltozása

Kormányhatározattal támogatott faluház felújítása

Koronavírus világjárvány okozta károk enyhítése (kulturális bevételek pótlása)

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

Falukarácsony rendezvényének a támogatása

Tájház felújításának előkészítési dokumentációi

Urnafal kialakítása a temetőben

Orvosi eszközök beszerzése

Önerős beruházások:

Házasságkötő terem felújítása

Piactér tetőszerkezetének újraszigetelése

Piactér fa épületének újrafestése

Három személyautó beszerzése a település rendezésére

A rengeteg beruházás mellett a helyiekről sem feledkezett meg a polgármester

A négy év során 1739 családnak osztottak szociális tűzifát. A polgármester bevezette az ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli támogatást – húsvét, karácsony alkalmára minden 65 év feletti lakos részére.

Temetési hozzájárulást nyújtanak, melynek összege hetvenezer forint. Gyermek fogadásához kapcsolódó támogatást nyújtanak, melynek összege szintén hetvenezer forint. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretén belül több diák iskoláztatását támogatják. Nyári diákmunka programon keresztül évente több 16 év feletti tanulónak biztosítanak munkalehetőséget.