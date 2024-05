Nagymányokon nem csak a kulturális élet lendült fel az utóbbi egy évben, de számos fejlesztést, csinosítgatást végzett el a város vezetése Bartucz Máté irányításával. Ahogy a polgármester megválasztását követően nyilatkozott portálunknak, igazi lokálpatrióta: „Tősgyökeres nagymányoki vagyok, ahogy a felmenőim is. Itt dolgozom a hivatalban 2018 óta műszaki és hatósági ügyintézőként, de a munkám mellett már az első évben a városüzemeltetés feladatait is elvállaltam, ha úgy tetszik, naprakész vagyok a várost érintő pályázatokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban, így azt mondhatom, testhez álló a polgármesteri feladat. Szívügyem, hogy a településünk még szebb, fejlettebb és élhetőbb legyen.”

A városközpontban kihelyezésre került egy impozáns méretű Nagymányok felirat, ami hatalmas népszerűségnek örvend. Fotó: Makovics Kornél

Nem csalódtak a helyiek

A polgármester pedig nem okozott csalódást a helyieknek. Számos fejlesztést valósítottak meg az utóbbi egy évben, a polgármester elmondása szerint jelentős a sportélet a városban, ezért például megújult a Nagymányoki Sportegyesület stadionja kívül-belül csaknem hatvanmillió forint értékben. A helyiek életét is szerették volna biztonságosabbá tenni, ezért a főúton mindkét gyalogátkelő plusz megvilágítást kapott.

– Nagymányok néven telefonos alkalmazást fejleszttettünk ki, ami hatalmas sikernek örvend mind a mai napig. Ezen alkalmazásban úgynevezett push üzenetekben azonnal értesíthetünk minden felhasználót az aktuális hírekről, eseményeket hirdethetünk meg, rendezvényekről, eseményekről képgalériát tekinthetünk meg. Az alkalmazás jelez egy nappal a hulladékszállítás napja előtt, orvosi, intézményi elérhetőségeket és telefonszámokat találhatunk benne, és még számtalan hasznos dolgot ismerhetünk meg a használatával.

Januártól minden nagymányoki lakcímmel rendelkező újszülöttnek babacsomagot ad az önkormányzat, ezzel is támogatva a családokat. Az újtelepi városrészben új buszmegálló létesítésére kaptak engedélyt, amire évtizedek óta vártak már az ott lakók.

– A tavaszi kivitelezés a papírozás miatt kicsit csúszik, de remélhetőleg hamarosan kezdődnek az alapozási munkálatok, onnan kezdve pedig pillanatok alatt elkészül a buszmegálló, mert a felépítmény már teljes egészében kész van. Az öregtelepi buszmegálló teteje régóta beázik, falai vizesek, nagyon rossz állapotban volt, ezt teljes egészében felújíttattuk, és nemrég készült el.

A helyiek kedvence lett a Nagymányok felirat

A település ingyenes LED-csereprogramban vesz részt, ahol a regisztrált háztartások ingyenesen lecserélhetik hagyományos izzóikat, új LED-es égőkre. A városüzemeltetési csoport a helyi általános iskola régi, balesetveszélyes betonos udvarrészét százötven négyzetméteren letérkövezte, az iskola biztosította az építőanyagot, és nem elenyésző munkadíjat spóroltak meg az intézménynek.

– A városközpontban kikerült egy impozáns méretű Nagymányok felirat, ami hatalmas népszerűségnek örvend. Szintén ilyen nagy sikert aratott a napokban elkészült idilli helyszín, amit a helyiek csak „sturc”-nak hívnak, de sokan nem is ismerik ezt a helyet, mivel évtizedek óta elhagyottan állt. Régen nagyon szerették, mert volt szalonnasütő, fedett kiülő, padok, illetve található itt egy emlékmű, amit a szénbányászoknak állítottak, de mind az enyészeté lettek. Az elmúlt fél évben teljes titokban újult meg a sűrűn bokorral benőtt erdőssé vált terület, amit teljesen ki kellett tisztítani, a talajjal is akadt teendő, és mostanra teljesen kizöldelt. A padokat és fedett kiülőt teljesen felújíttattuk, és egy gyönyörű kiránduló vagy családi, baráti összejövetelekre alkalmas helye lett a városnak az itt lakók nagy örömére.

Titokban újították fel a családi pihenőövezetet, amit a helyiek csak sturc-nak hívnak. Fotó: Makovics Kornél

Jelenleg a városközponti játszóteret korszerűsítik, a sérült részeken kívül, minden eszköz teljes egészében csiszolva, majd újra mázolva várja majd a gyerekeket. Szintén folyamatban van a városban levő kátyúk megszüntetése, amit a városüzemeltető csoport emberei végeznek. Ezzel igyekeznek a még jó állapotú utakat minél tovább megóvni, és a rossz állapotú utakat feljavítani addig, míg nem sikerül felújítani azokat.

A Magyar Falu Pályázaton nyert az önkormányzat egy új kisteherautót és egy új pótkocsit, amelyeknek beszerzése megkezdődött. A városközpontban a játszótér és a helyi üzletek szomszédságában egy ivókutat alakítottak ki, így a közeledő nyári időszakban az arra járók gyorsan felfrissülhetnek.

Rendezvényekből sincs hiány

– Nagyon fontos számomra, hogy minél több rendezvény legyen városunkban, és azok minden érdeklődési körrel rendelkezőt, minden korosztályt megmozgassanak. Számos kiállításnak, bemutatónak helyt adtunk, de a zenés rendezvényekben sem szűkölködtünk, volt szilveszteri és jótékonysági retro disco, karácsonyi, bor és székely bálok, de két napos rockbuli is.

A helyi művelődési házban és sportcsarnokban festménytárlatok, kézimunka kiállítások, fotókiállítás, könyvbemutatók, galamb és díszmadár kiállítás is megvalósulhatott. A rendezvények mellett olyan fontos eseménynek adott helyet a város, mint például a Völgység Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlata, mivel a mentőcsoport gerincét a Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja.

– Októberben az idősek napját ünnepeltük, ami nagy sikert aratott. Az október 23-i ünnepségen díszpolgári címet adományoztunk Dr. Klausz Irénnek áldozatos háziorvosi munkájáért és nagylelkű tetteiért elismerésül. Adventi programsorozatot is hirdettünk a településen, ahol nem csak az önkormányzati, hanem az egyesületi és templomi adventi programok is szerepeltek. Az adventi időszakban a főút melletti kandeláberek karácsonyi díszkivilágítást kaptak, amire eddig még nem volt példa.

Az öregtelepi buszmegálló felújítása nemrég készült el. Fotó: Makovics Kornél

Május elsején egy igazi, a múlt hangulatát idéző majálist sikerült megszerveznünk,. Több mint háromszázan vettek részt a közös főzőcskén, és ennél még többen jöttek látogatni a programokat. A főzőcskére az önkormányzat ingyen biztosított minden csapatnak öt kilogramm sertéshúst. A gyermekeket ingyen fagyi, cukorágyú, arcfestés, csillámtetoválás és különböző ingyenes programok várták. Volt küzdősport- és tűzoltó bemutató, asszonycipelő- és sörivó verseny is.

Mindenkit támogat az önkormányzat

Intézményeiket is jelentős összegekkel tudták támogatni az elmúlt hónapokban. Az óvoda több millió forint értékben kapott kültéri játékokat, ezen felül benti játékokat, bútorokat és a dolgozók napi munkáját segítő nagy értékű eszközöket is beszereztek. A Városi Konyha álomlistája is teljesült kisebb eszközök beszerzésével. A közművelődési központ is nagy értékű eszközökkel gazdagodott: informatikai eszközöket, projektort, komplett hangosító berendezést szereztek be, míg a sportcsarnokba tíz darab új sörpadgarnitúrát vásároltak, a fűtést egy nagy karbantartással optimalizálták. Az öltözőkbe hűtő-fűtő klíma került, hogy a fűtés minél hatékonyabb legyen. A Városüzemeltetési Csoport is kapott a működéséhez szükséges nagyobb értékű eszközöket, míg az általános iskola kismértékű fűtéskorszerűsítését támogatták.

– Ezek a jelentős összegű beruházások és támogatások mind saját erőből történtek úgy, hogy az önkormányzat anyagi működése továbbra is stabil maradt.

– Május 6-ig lehetett felvenni, illetve leadni az idei választásokhoz az ajánlóíveket. Nagy öröm számomra, hogy rajtam kívül nem jelentkezett más polgármester-jelölt, ezzel úgy érzem, hogy sikerült bizonyítanom rátermettségemet a feladatra úgy is, hogy csak egy évem volt arra, amire másnak öt. Büszke vagyok arra, hogy ennyi mindent sikerült elérni az elmúlt egy évben, és ezt a fejlődést továbbra is szeretném tartani. Mivel nincs más jelölt, ez egyben egy visszaigazolás is arra, hogy a jó utat taposom.

– Szeretném ezt az utat tovább járni, és minden évben egy ilyen fejlesztési listával büszkélkedni mint most.