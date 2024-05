Pünkösdvasárnap is igazi fesztiválhangulat várta az érdeklődőket Szekszárd belvárosában a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál helyszínein. Kora délután is hömpölygött a tömeg, családok, barátok, gyerekek, felnőttek, idősek és fiatalok is kilátogattak a rendezvény eseményeire. Nézelődtek, vásárolgattak, élvezték a kellemes, napsütés időt. Tele voltak az éttermek teraszai, a gasztrosátor, az étkes udvar, a családok, barátok együtt ebédeltek, kávéztak, és ugyanígy fogyasztották az utcai árusok fogásait, vették a kürtőskalácsot, a fagylaltot, a főtt kukoricát, vattacukrot. Népszerű volt a pünkösdi borudvar, de a borok mellett a koktélok, kávékülönlegességek is jól fogytak.

A Béla király téri szabadtéri színpad pünkösdvasárnapi programjai közül sokan várták Szekeres Adrienn énekesnő fellépését, illetve a további esti zenés programokat.