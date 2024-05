100 ÉVE „A tamási postahivatal 24,229.000 korona hivatalos pénzt tett egy faládikába és azt, mint hivatalos küldeményt a 226. számú mozgópostával Dombóváron át elküldte a kaposvári postahivatalnak. A postahivatalban az ügyeletes tisztviselők átvették a küldeményt és a kisérő iratokban foglalt számszerű adatok átvizsgálása után felnyitották a ládát, amely – legnagyobb meglepetésükre – teljesen üres volt. Az eset természetesen óriási konsternációt keltett a hivatalban, ahol azonnal megtették a legszélesebb körű intézkedéseket annak a kiderítésére, hogy a pénz hol és miként tűnhetett el.” (Tolnamegyei Ujság 1924. április 26.)

100 ÉVE „Gutai János sárpilisi lakos a község melletti Potyi folyó partján halászott egyik barátjával. Este tíz óra tájban eléjük került Zsigmond László ottani lakos, aki felelőségre vonta a halászásért és felszólította őket, hogy a halászfelszerelések és pokrócok hátrahagyásával azonnal távozzanak. Amikor Gutai János pokrócát magához vette, Zsigmond László revolverével reá lőtt. A golyó Gutai jobb lábába fúródott. Súlyos sérülésével a szekszárdi kórházba szállították. A lövöldöző ember ellen az eljárást megindították.” (Tolnamegyei Ujság 1924. április 26.)

100 ÉVE A Szekszárdi Törekvés Sport Egylet látta vendégül a Sárbogárdi Torna Club, nem egy fővárosi csapatban is szereplő játékossal megerősített csapatát, hogy összemérje vele erejét. Rég nem látott szép és lelkes játékot produkált a két csapat, mely méltán megérdemelte a szekszárdi kevés számú sportkedvelő közönség elismerését. Mindkét csapat a legjobb tudását vitte bele a játékba, hogy a győzelmet magának biztosítsa. Az első félidőben Sárbogárdnak sikerült is a vezetést magához ragadni, de ezzel még nem nyerte meg a mérkőzést, mert a második félidőben Szekszárd minden erejét összeszedve állandó támadásaival végre is kiegyenlített. Így a szép mérkőzés 1:1 arányban eldöntetlenül végződött.” (Tolnamegyei Ujság 1924. április 26.)