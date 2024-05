Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben azt írták, a szakemberek száma az osztályon megfelelő, az ügyeleti beosztást más vármegyéből érkező orvosokkal is segítik. Ebből adódóan minden hozzájuk forduló beteget el tudnak látni.

A rémhír terjesztésében több szekszárdi baloldali politikus is részt vett. Rácz Zoltán, az Éljen Szekszárd önkormányzati képviselője mindezt annak ellenére tette, hogy a kórház főigazgatója levélben tájékoztatta őt: nem tervezik bezárni a szülészetet.

Folyamatos az ellátás a szekszárdi szülészeten

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményt Kis Zoltán, az intézmény főigazgatója jegyzi. A szöveget változtatás nélkül közöljük:

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályát nem tervezzük bezárni. A szakemberek száma az osztályon megfelelő, az ügyeleti beosztást más megyéből érkező orvosokkal is segítjük. Ebből adódóan, minden hozzánk forduló beteget el tudunk látni, a térség ellátása folyamatosan biztosított. A pécsi klinikákra ahogyan eddig, úgy a jövőben is kizárólag orvosszakmai indokoltság alapján irányítunk át betegeket.

Vagyis nem igaz, hogy bezárnák a szülészeti osztályt, hiszen jól kiforrott rendszer alapján olyan orvosok is vállalnak ügyeletet az osztályon, akik egyébként másik intézményben dolgoznak. A közlemény szövege arra is kitér, hogy egyes beavatkozásokat eddig is Pécsen láttak el, tehát ez sem számít újdonságnak.

A rémhírt az Éljen Szekszárd politikusai is terjesztették

Bomba Gábor is nyilatkozott abban a tévé riportban, amely elsőként kezdte terjeszteni a szülészet bezárásáról szóló rémhírt. Bár az anyagban a riporter maga is elmondja, hogy a kórház neki küldött válaszából egyértelműen kiderül: szó sincs osztálybezárásról, az ÉSZ frakcióvezetőjét ez egyáltalán nem zavarta abban, hogy arcát adja egy nyilvánvalóan valótlanságot terjesztő anyaghoz.

Bomba Gábor nyilatkozatát követően Rácz Zoltán írt a rémhírről Facebookon. Ő még levelet is írt a kórháznak, azt viszont már csak napokkal később hozta nyilvánosságra. Abban ugyanis egyértelműen leírták neki az intézmény illetékesei, hogy egyáltalán nem tervezik a szülészet megszüntetését, és folyamatos az ellátás.

Gulyás Róbert szintén részt vett a rémhír terjesztésében. Ő Rácz Zoltán bejegyzése alá posztolta az ezzel foglalkozó videós riport internetes elérhetőségét.

Berlinger Attila szerint városi programra lenne szükség

Berlinger Attila néhány nappal ezelőtt egy lakossági utcafórumon azt mondta, szerinte átfogó önkormányzati programra lenne szükség, amellyel például a fiatal orvosokat, mérnököket és pedagógusokat segítené a város. A politikus szerint a tolnai vármegyeszékhelynek is be kell kapcsolódnia abba a folyamatba, ami lehetővé teszi a településen és annak környékén élők minőségi egészségügyi ellátását.