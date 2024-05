A Sióagárdért Emlékérem díjat Ünnepi testületi ülés keretében adták át május 25-én. A kitüntetést azok kapják meg, akik a községért végzett kiemelkedő tevékenységet folytatnak, illetve a községet szolgáló életmű elismerésére hozták létre.

Sióagárdon Ünnepi testületi ülés keretében adták át a kitüntető díjakat és elismeréseket

Beküldött fotó (Sióagárd Tv)



– Az idei díjazott Takács József és Takács Józsefné a Sióagrád Tv tartalomkészítői – emelte ki Gerő Attila, polgármester. A díjat a település eseményeinek, múltbéli és napjaink történéseinek filmre viteléért, értékfeltáró, értékmentő munkájukért kapták.

– Valószínűleg nincs olyan agárdi, aki nem ismeri őket – mondta el beszédében Kissné Hóner Magdolna, művelődésszervező. Takács József és felesége, Marika készíti a Sióagárd Tv anyagait, a hirdetésektől kezdve a különféle videófilmekig. Ezt a tevékenységet ismerte el a képviselő testület ezzel a kitüntető címmel. Az első kamerájukat 1987-ben vásárolták. Az első munkájuk Antal Géza, a falu akkori plébánosának kérésére Csanádi József, kántor a 45 éven át tartó szolgálatáról szólt. A felvétel a templomban készült, Marika vette fel.

Innentől datálható a lakodalmi videók, családi események rögzítése, majd a tevékenység szakmai megalapozása a kameraman tanfolyamon való részvétellel, amit a Magyar televízió Pécsi Regionális Stúdiója szervezésében mindketten elvégeztek. Előbb Jóska, majd két évvel később Marika is operatőri végzettséget szerzett. Jóska vizsga anyaga – amely a sióagárdi tájházat mutatja be – oktató videó lett a Színház-és filmművészeti főiskolán.

1993-ban indult videókészítő vállalkozásuk. Gondoltak az ifjúságra is, a filmkészítés rejtelmeinek megismertetésére, megszerettetésére is, mivel két évig média klubot vezettek, ahol tizenkét fiatal heti rendszerességgel tanulta tőlük a video- és filmfelvétel csínját-bínját. A Sióagárd TV az internet világában is megtalálható: youtube-on, a település honlapján, facebookon is elérhetők tartalmai.

Sióagárd polgármestere, Gerő Attila (balról) gratulál a kitüntetett házaspárnak, Takács Józsefnek és feleségének, Máriának (Beküldött fotó)

Sióagárdért Ifjúsági Emlékérem

A Sióagárdért Ifjúsági Emlékérmet a községben lakóhellyel rendelkező diákok, tanulók részére alapították a tartósan kifejtett kiemelkedő munka és teljesítmény elismerésére. Az idei évben Kiss Léna a sportban végzett kiemelkedő eredményeiért érdemelte ki a díjat.