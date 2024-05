Megteltek a Generációk Parkjában található padok a hét első munkanapjának délutánján: fiatal családok és szépkorúak is megjelentek, hogy meghallgassák Szabó Noémi, valamint Móra Viktória terveit, és kérdéseket intézzenek hozzájuk.

Gyakoribb kaszálás, az árkok tisztítása és köztisztaság

A legtöbbeket a címben írt témák foglalkoztatták. Volt, aki felvetette, hogy a korábbi időszakban a polgármesteri hivatal munkatársai minden nap takarították és nyitották-zárták a Generációk Parkját. A környéken lakó hozzászóló szerint ez a munka mostanában akadozik. Móra Viktória azt mondta, azonnal a városháza szakembereihez fordul, hogy a probléma minél előbb megoldódjon.

Egy másik jelenlevő lakó pedig arról számolt be, szeretné, hogy az Alisca utcánál húzódó árkot gyakrabban takarítsák, ezt viszont eddig nem volt kinek elmondania, mert a környék jelenlegi önkormányzati képviselőit, Illés Tamást és Gulyás Róbertet soha nem látta arrafelé.

Többen kérték azt is, a jelöltek kérjék meg a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy amennyiben lehetséges, nyírják gyakrabban a füvet, abban ugyanis sok szúnyog bújik meg a jó időben.

A városnak azon a részén több helyen is előfordul, hogy a kihelyezett hulladéktároló konténerekbe nem a környéken lakók hordják a szemetüket. Ez olyan jelenség, amire Szekszárd több részén is megoldást kell találni – mondták a jelöltek.

Minden ötletet kivizsgálnak a kormánypárti jelöltek

A mostani utcafórumon a helyiek nemcsak elmondhatták az észrevételeiket, hanem egy kihelyezett öltet ládába be is dobhatták azokat, miután felírták egy papírra. Szabó Noémi és Móra Viktória a javaslatokat egyesével átnézik, és igyekeznek megoldást találni a lakók igényeire. A fórumon jelen volt Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármesterjelöltje is. Ő arról beszélt, fontos lenne egy olyan, átfogó önkormányzati program megvalósítása, amellyel a magasan képzett, jó szakembereket a város meg tudná tartani. Hozzátette, ők ezen is dolgoznak majd, amennyiben felhatalmazást kapnak a választóktól június 9-én.

Szabó Noémi legközelebb május 14-én, délután 5 órakor várja a körzetében élőket utcafórumra. Az eseményre akkor a Béla király téren, a vármegyeháza előtt kerül sor.

Móra Viktória pedig május 7-én, szintén délután 5 órakor hívja egyeztetni a körzetében élőket. Az az utcafórum a Baka István Általános Iskola melletti fitneszparknál lesz.