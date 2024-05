Koller Tamás, a szekszárdi Kolping Iskola igazgatója, a helyi katolikus közösség kántora Szekszárd újvárosi részében indul a június 9-i önkormányzati választáson. A helyieket és a környéket is jól ismeri, és pontosan tudja, hogy rengeteg munka vár majd rá, ha a szavazók bizalmat szavaznak neki.

Úgy érzik elhanyagolták őket az elmúlt években

A lakossági fórumon főként a településrészt érintő városüzemeltetéssel kapcsolatos kérések és problémák kerültek szóba. A körzet lakói közül sokan úgy érzik, a mostani képviselőjük elhanyagolta őket. Szekszárd 2. választókerületének képviselője 2019-óta Csötönyi László, az Éljen Szekszárd politikusa, aki Szekszárdon ezúttal nem, Bátaszéken viszont újra elindul a választáson. Ezúttal már függetlenként.

Sajnos errefelé is gyakori jelenség, hogy a szemetes kukákba a város távolabbi részeiről hordják idegenek a háztartási hulladékot. És sokakat bosszant az is, hogy a felüljáró mellett található víztározóban évek óta nem vágták le a nádat. Emiatt a lápos talaj kiváló élőhelyül szolgál a szúnyogoknak, másrészt viszont nem ritka, hogy-egy nagyobb esőzés után a házak pincéibe is befolyik a csapadék.

Szóba került az is, hogy a Szakály Ferenc utcában sok a közterületen parkoló autó, ami pedig megnehezíti a közlekedést, és adott esetben a szemétszállítást is. A környéken élők most abban maradtak, mindenki igyekszik a saját háza udvarán megállni az autójával.

Újvárosban nagy gondot jelent, főként az időseknek, hogy a környéken található egyetlen élelmiszer üzletet éppen most kezdték el átalakítani, így a helyiek ebben a tekintetben ellátatlanok maradtak. Voltak, akik azt kérték Koller Tamástól, dolgozzon a következő ciklusban azon, hogy multi települjön a környékre. A jelölt emlékeztetett, hogy egy-egy kereskedelmi vállalat üzletpolitikájára az önkormányzat nem tud közvetlenül hatni, ugyanakkor minden erejével azon lesz, hogy teljesítse a választók ezen igényét.

Koller Tamás a lakókkal együttműködve működtetné a városrészt

Koller Tamás a megjelenteknek azt mondta, pontosan tudja és látja milyen problémákkal küzd a városrész, megválasztása esetén pedig azért dolgozik majd, hogy az újvárosi körzet ugyanolyan lehetőségekhez férjen hozzá, mint a város más részei. Koller Tamás szerint egyébként éppen azért lenne fontos, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei kerüljenek ismét többségbe a közgyűlésben, mert akkor nem kerülhetne arra sor többé, mint ami az elmúlt években történt, vagyis, hogy az Éljen Szekszárd politikusai valamennyi fejlesztést megpróbáltak akadályozni.