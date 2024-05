Kemény Jánosné, Veronka néni szívhez szóló, szép szavalata nyitotta meg a programot, majd Vizin Balázs műsorvezető köszöntötte a jelenlévőket – kiemelve a felvidéki találkozó résztvevőit. Az eseményen elhangzott, Filóné Ferencz Ibolya polgármester vezetésével sokan és sokat dolgoztak azért, hogy a gránittömbök – amelyekbe Stekly Zsuzsa zománcműves 12 gyönyörű alkotása került – kellő formát öltsenek, a helyszínre kerüljenek és azon belül is a megfelelő pontokra.

Stekly Zsuzsa az Év emberkének járó díjat is átvehette Finta Viktortól, a Tolnai Népújság és a Teol.hu főszerkesztőjétől, valamint Filóné Ferencz Ibolyától, Bonyhád polgármesterétől.

Fotó: Ruip Gergő

Sokan dolgoztak azért, hogy ez megvalósulhasson

– Ezúton is köszönjük a Baumgartner TÜZÉP & BETON & MÉH vezetőjének, Baumgartner Péternek és munkatársainak: Pék Csabának és Blesz Krisztiánnak a segítségét. Akárcsak a gránittömbök előkészítésében szerepet vállaló Szép Róbert és Posváncz Tamás munkáját, a BONYCOM Nkft. valamennyi kollégájának a szerepvállalását, továbbá a Bonyhádi Polgárőr Egyesület és a rendőrkapitányság munkatársainak segítségét. Valamennyien büszkék lehetünk rá, hogy folyamatosan épül, szépül városunk, és immáron gyönyörű egyedi alkotások fogadják a Bonyhádra érkezőket – emelte ki a műsorvezető.

Vizin Balázs arról is szólt, hogy nem csak helyi, hanem vármegyei szinten is nagy elismerésnek és megbecsülésnek örvend Stekly Zsuzsa, az alkotások készítője. Ezt igazolja az Év embere díj is, amelynek kapcsán Finta Viktor szólt a jelenlévőkhöz. A Tolnai Népújság és a Teol.hu hírportál főszerkesztője úgy fogalmazott, februárban már másodízben indították útjára az Év embere közönségszavazást.

Az olvasók Stekly Zsuzsára szavaztak

– A jelölteket szerkesztőségünk olyan személyek közül választotta ki, akikről sokat írtunk, mert az elmúlt esztendőben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, munkájukkal, eredményeikkel, életművükkel gyarapították településüket, öregbítették vármegyénk hírnevét 2023-ban – mondta a főszerkesztő. – Célunk az volt, hogy olvasóink segítségével díjazzuk és elismerjük nem mindennapi munkásságukat, legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, avagy sportról. Szerencsére nagyszerű teljesítményekben 2023-ban is bővelkedett vármegyénk, éppen ezért egyáltalán nem volt egyszerű az Év embere szavazásunkra kiválasztani közülük a tíz jelöltet, de megküzdöttünk e feladattal. Olvasóink két héten keresztül voksolhattak Tolna vármegye kiválóságaira. S döntésük alapján ismét bonyhádi siker született, mert talán emlékeznek, hogy 2023 elején a 2022-es Év embere is az Önök városából került ki Gruber László, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Teleki Sámuel-díjjal kitüntetett földrajztanára személyében. Idén pedig – mint azt már a Teolon közzétettük – Stekly Zsuzsára érkezett a legtöbb voks, így örömmel jelentem be itt is, hogy ő lett az Év embere – mondta Finta Viktor.

Munkásságát már sokszor, sokféleképpen elismerték

– Hadd idézzek pár mondatot Zsuzsa méltatásából, mondta a főszerkesztő:

Bonyhádon született, a pécsi művészeti szakközépiskolában érettségizett. Zománcművesként kezdett dolgozni az 1970-es években, tevékenységét művészi szintűre fejlesztette, 1990 óta önálló alkotó. Méghozzá igen termékeny, több száz önálló kiállítása volt. Alapító tagja a Bárka Művészeti Szalonnak, és megalapítója a bonyhádi Zománcművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerték már többek között Perczel-díjjal, Tolna megyei művészeti plakettel, Babits-díjjal, Tolnavármegyei Prima-díjjal. Kedves, közvetlen, jólelkű és barátságos egyénisége miatt nemcsak alkotóként, emberként is tiszteljük őt. Kedves Zsuzsa!

Filóné Ferencz Ibolya (b-j) és Stekly Zsuzsa. Fotó: Ruip Gergő

Remélem, méltónak találod te is, hogy itt, szülővárosodban pünkösdhétfőn, a te alkotásod avatásán adjuk át neked az Év embere díjat. Fogadd szeretettel olvasóinktól, szerkesztőségünktől! További töretlen alkotókedvet, sok boldogságot és jó egészséget kívánok neked! – köszöntötte Zsuzsát a vármegyei hírportál főszerkesztője, aki mellett Filóné Ferencz Ibolya is hálás szívvel fordult hozzá és mondott köszönetet neki.