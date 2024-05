„Csak az a szép zöld gyep” – az Égig érő fű Poldi bácsiját idézve sopánkodva nézzük, mi lesz az otthoni pázsittal, ha továbbra sem érkezik az égi áldás. Ilyenkor előkerül a szórófejes slag, de egyre több családi háznál automata öntözőrendszer gondoskodik a beállt gyep öntözéséről. Ennek előnye, hogy a mikro szórófejek – vezérelhető programot követve – szabályos időközönként egyenletesen juttatják az előre megadott vízmennyiséget a földbe.

Fotó: Shutterstock

Se sokat, se keveset

– Öntözésnél a kiegyenlített vízellátás a kulcsszó – magyarázta Sipos József növényorvos, címzetes egyetemi tanár, hozzátéve, ez vonatkozik a frissen telepített gyepre, a gyepszőnyegre és a már meglévő füves terület rávetésére is. Azért nem maradhat ki több hét öntözés nélkül, mert a keverék fűmag kifejlődve nem gyökerezik mélyen; életben maradásához kiegyenlített vízellátás szükséges.

Lehetőleg az esti órákban locsoljunk, illetve az öntözőrendszert úgy programozzuk be, hogy a gyep folyamatosan földnedves legyen: ne is csicsogjon a víztől, ne is maradjon száraz. Vegyük figyelembe az időjárást, hiszen borongós időben kisebb a párolgás, kevesebb víz szükséges, de kánikula idején ajánlott megemelni a vízmennyiséget. A túlöntözéstől óvakodjunk: egyrészt könnyen levegőtlenné válik a talaj, a megjelenő gombafélék miatt gyökérpusztulás alakul ki, másrészt a nyári melegben a pangó víz miatt a gyep kipállik. A gyep levegőztetéséről (a fű megszaggatása speciális gereblyével) ezért sem ajánlott megfeledkezni.

Foltok ellen fűmag

A lökésszerűen érkező víz, például ha szórófej nélküli slagvégről locsolunk, könnyen kimossa a frissen vetett fűmagot, gyenge fűszálat a földből, összefüggő fűtakaró helyett foltos gyep alakul ki. Ezért inkább az esőszerű öntözést válasszuk. A kifoltosodást a növénypusztulás mellett háziállat és kitaposás is okozhatja. Ilyenkor jöhet a felülvetés: a foltokat lazítsuk fel, szórjuk rá a négyzetméterre előírt fűmagmennyiséget, amit óvatos gereblyézés kövessen, majd jöhet a tömörítést szolgáló hengerezés, végül az öntözés.

A frissen telepített gyepet az alacsony tarlómagasság helyett hagyjuk meg 4-5 centiméterre, így könnyebben megerősödik a fűszerkezet. A régebben telepített füvet sem ajánlott sűrűn alacsonyra vágni, mert könnyebben kiszárad. A speciális hálóra rávetett fűmagkeverékből fejlődik ki a pázsitnak megfelelő gyepszőnyeg, amely vakondhálóval beborított, asztal simaságú talajra kiterítve ugyanolyan szépen mutat medence, kerti tó mellett, mint a saját vetésű: egyöntetű, szép, homogén fedőtakarót képez.

Kapálás helyett

A robotfűnyíróval levágott apró fűreszeléket bátran hagyjuk a gyepen szétszórva, mert mulcsként táplálja a talajt. A fűnyíró tartályában felszaporodott, levágott fű komposztálható vagy a veteményeskertben egynyári virágok közé kiszórva mulcsrétegként hasznosítható és még a gyomosodás is megelőzhető.

Növénykondicionálás miatt időnként a gyep tápanyagpótlására is áldozni kell: a legfontosabb a nitrogénutánpótlás kora tavasszal, illetve a vas és a magnézium. Mindezen tanácsokat betartva sokáig mutatós lesz az otthoni fű, még zöldebb is, mint a szomszédé!