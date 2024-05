Egy héttel ezelőtt került sor a munkaterület átadására, most pedig már a tényleges munkálatok is megkezdődtek a szekszárdi uszoda területén. A létesítménynek jövő ősz elejére kell elkészülnie, de Máté Péter azt kérte az építőktől, amennyiben kapacitásaik engedik, próbálják a határidő előtt átadni a projektet, a szekszárdiak ugyanis régóta várják már az első csobbanást.

Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés Pénzügyi Bizottságának elnöke személyesen tekintette meg pénteken a szekszárdi uszoda munkaterületén folyó munkálatokat.

Fotó: Bencze Péter

Máté Péter: a kormány felépíti és üzemelteti is a szekszárdi uszodát

Máté Péter pénteken délelőtt személyesen nézte meg hogyan haladnak a szakemberek a munkálatokkal. Amint a helyszínen kiderült, egyelőre az épületen kívüli feltárások zajlanak. Erre azért van szükség, hogy a közműveket a legmegfelelőbb módon alakítsák majd ki az építkezés során.

A kormánypárti politikus portálunknak azt mondta, jól látható, hogy a szekszárdi uszodát kiemelt projektként kezelik a kivitelezők, ezt mutatja az is, hogy már gőzerővel dolgoznak a helyszínen. A Fidesz szekszárdi frakcióvezetője arról is beszélt, örömteli, hogy a kormány nem csak az építkezés – mintegy nettó 3,2 milliárd forintos költségét –, hanem a későbbi üzemeltetést is átvállalta az önkormányzattól. A beruházás és a jövőbeni működés így nem terheli majd a városi költségvetést.

A szekszárdi uszoda a versenyzőket és a szabadidős sportot űzőket is szolgálja majd

Múlt héten Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára a helyszínen azt mondta, jövő nyár végére, ősz elejére készül el az uszoda, mintegy 3,2 milliárd forintos állami ráfordítással. A szakpolitikus arról is beszélt, különösen nagy gondot fordítanak majd az energiahatékonyságra, hiszen a későbbi üzemeltetés csak így lehet gazdaságos.

A szakpolitikus arról is beszélt portálunknak, kiemelten fontos, hogy a létesítmény a profi sportolók mellett valamennyi szekszárdit is szolgálja, ezért alakítanak ki például szaunát is az uszodában.

Az Éljen Szekszárd mindent megtett, hogy ne épüljön meg a szekszárdi uszoda

Az uszoda beruházás nem ment zökkenőmentesen az elmúlt években. Az Éljen Szekszárd tagjai ugyanis azóta, hogy 2019-ben bejutottak a közgyűlésbe akadályozták a munkálatokat. Bomba Gábor 2020-ban látványosnak szánt „sajtótájékoztatót” hívott össze a Szekszárdi Rendőrkapitányság épülete előtt, hogy közölje: feljelentést tesz. Sem akkor, sem később nem tudta megmondani, pontosan ki ellen és miért. A performansz viszont ahhoz éppen elég volt, hogy az építkezés hónapokra leálljon, mivel a hatóságnak bizonyítékokat kellett begyűjteniük a területről, amihez így nem nyúlhattak a szakemberek. A nyomozást végül lezárták, mivel nem találtak bizonyítékokat Bomba Gábor állításaira.