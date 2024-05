Lezárult a hat hónapig tartó próbaüzem a regölyi szennyvíztisztító telepen. A kivitelező Mészáros és Mészáros Zrt. a beruházás műszaki átadását lebonyolította, a rendszer már élesben működik. A rákötés a három érintett településen – Regöly, Szakály, Szárazd – jelenleg megközelítőleg ötven százalékos. A megvalósítás hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Átadták a regölyi szennyvíztelepet. A nemzetiszín szalagot Feuerbach Szabolcs, Szabó Lászlóné, Kelemen Csaba, Süli János és Nagy Sándor vágta át

Fotó: Vasvári Márton

Megnövekedett az érdeklődés

A projekthez kapcsolódott a Regölyben, a művelődési ház nagytermében csütörtökön délután tartott, ünnepélyes záró rendezvény. Megnyitó beszédében Kelemen Csaba, a község polgármestere egyebek mellett hangsúlyozta: ez a nagyszabású projekt nem csupán infrastrukturális fejlesztést jelent, hanem a helyi közösség életminőségének jelentős javulását is. A szennyvízhálózat kiépítése nemcsak az otthonok kényelmét és higiéniáját biztosítja, hanem alapvető fontosságú környezetvédelmi szempontból is. További hozadékokat is felsorolt: – Már a kiépítés időszakában is pozitív hatást okozott Regöly lakosságának a fejlesztés. Amint látható időtávra került a csatornahálózat kiépítése, folyamatosan népesültek be az üres lakóingatlanok, amelyek korábban eladhatatlannak tűntek. Arról is örömmel tájékoztatom önöket, hogy részben ennek a beruházásnak, részben a kormányzat és önkormányzatunk közös erőfeszítéseinek köszönhetően megállt a második világháború óta tartó népességcsökkenésünk Regölyben.

Korszerű telep valósult meg

Ezt a jelentős többlet eredményt, a százéves, kedvezőtlen folyamat megszűnését, a község iránti érdeklődés megnövekedését Süli János, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte. Arra is rámutatott, hogy a beruházás nemcsak praktikus mivolta, hanem a környezetvédelem okán is igen fontos: hiszen immár tisztított víz folyik a Kaposba. A telep, az épület pedig országos viszonylatban is a legmodernebbek közé tartozik.

Ezt követően Nagy Sándor projektvezető mutatta be a beruházás műszaki paramétereit és annak megvalósulását. A munkára 2022. februárjában szerződtek le, a feladatot három településen kellett végrehajtani. A korszerű, gyakorlatilag távirányítható szennyvíztisztító telep mellett összességében huszonnyolc kilométer hosszú csatornahálózat és tizennyolc közterületi átemelő valósult meg.