Olyan polgármesterre és olyan képviselőtestületre van szükség Szekszárdon, amelyik együttműködik a kormánnyal, húzta alá a politikus, aki kedden Japánban, szerdán Jordániában tárgyalt, csütörtökön délután pedig már pódiumbeszélgetésen vett részt Berlinger Attilával, a kormánypártok jelöltjével a Babits Mihály Kulturális Központban.

Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármesterjelöltje és Szijjártó Péter külügyminiszter a pódiumbeszélgetésen Szekszárdon (Fotó: M. D.)

A hazai energiaellátás 75 százalékát a nukleáris energia biztosítja majd

A külügyminiszter beszélt a paksi atomerőmű bővítéséről, és Paks II. kapcsán úgy fogalmazott: szeretné, ha a következő évtized elején már az új blokkok is hozzájárulnának az ország villamosenergia-ellátásához. Mint mondta, a 43 futballpályányi munkaterületen eddig 17 ezer furattal készültek el a 75 ezerből a talajszilárdítás során. Úgy fogalmazott, hogy ha a beruházás befejeződik, a magyar energiaellátás 75 százalékát a nukleáris energia biztosítja majd.

Ilyen nagy mennyiségű villamos energiát, ilyen olcsón, ilyen környezetkímélő módon nem lehet másképpen előállítani

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy Paks II. által 17 millió tonnányi károsanyag kibocsátást tudunk majd kiváltani. Szijjártó Péter azt is mondta, ebben a munkában Tolna vármegye székhelyének is fontos szerep jut, mind infrastrukturális, mind pedig munkaerőfelvételi szempontból.

Komoly fejlesztések várhatók a régióban

A dél-dunántúli térséget illetően úgy fogalmazott, hogy komoly fejlesztéseket terveznek ebben a régióban. Mint aláhúzta, a nyugati és keleti országrészek közti különbséget a miskolci, debreceni, nyíregyházi térség felzárkóztatásával kiegyenlítették, Kecskeméten és Szegeden is komoly beruházások valósultak meg, így most erre a régióra irányul a kormány figyelme. A paksi bővítés mellett a Pécs melletti pogányi reptér fejlesztését említette, s beszélt az M9-es autóútról, amelyről kijelentette, Szekszárd nélkül nem tud megvalósulni, hiába is próbálnak az ellenzéki politikusok hamis híreket terjeszteni ezzel kapcsolatban. „Számítunk önökre június 9-én, ez egy nagyszerű csapat egy kiváló polgármesterjelölttel, kérem, szavazzanak nekik bizalmat. Azt kívánom, hogy két hét múlva vasárnap este itt is győzelmet ünnepelhessünk” – zárta a pódiumbeszélgetést.