Az önkormányzatok rendkívüli támogatására idén 5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, ami ugyan rengeteg pénz, de nagyon hamar el tud fogyni, ha az idei tüzelőanyag árakat nézzük.

Pályázni most lehet szociális tűzifára, de a családokhoz az év vége felé jut el a tüzelő (fotó: Shutterstock)

Idén is ötmilliárd forint jut

A kormány az elmúlt három évben is ötmilliárd forintot szánt a programra. Az elmúlt 2 évben a rekord mértékű infláció nyilván a tűzifa árára is hatással volt: drágább lett, mint egyébként minden, az élelmiszertől a különböző szolgáltatásokig, írta a hóvége hírportál. A lényeg, hogy ebből a pénzből szezonról szezonra kevesebb tüzelőt lehet vásárolni, így kevesebb rászoruló családot tud támogatni az önkormányzat, vagy kevesebb tűzifát kapnak.

Szociális tűzifa önkormányzati elosztással

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indult el 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag program, amelynek keretében évről évre több százezer rászoruló család kap segítséget. A program célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, és csökkenjen a háztartások tüzelőanyag költsége.

Tolna vármegyében többek között Értényben, Tolnanémediben, Hőgyészen, Szárazdon, Pörbölyön, Bátán, Fürgeden, Mucsiban, Murgán, Kisszékelyen, Várdombon, Udvariban, Alsónyéken számíthattak eddig is a rászorulók segítségre.

Kinek jár a szociális tűzifa?

Szociális célú tüzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok pályázhatnak. Hogy az adott településen élők közül ki jogosult támogatásra, azt az önkormányzatok határozzák meg. Sok múlik azon, hogy mennyi támogatást nyertek el a települések, abból mennyi tüzelőt tudnak beszerezni, és, hogy azt hány család között kell szétosztaniuk.

Van, ahol figyelembe veszik a támogatás megítélésekor, hogy valaki egyedül él-e vagy családban, és a tűzifa mennyisége is változhat településenként. Tehát arra sincsen egységes szabály, hogy mennyi tűzifa adható. Ezért minden esetben a helyi önkormányzatnál érdemes érdeklődni arról, hogy ki és milyen mértékben részesülhet önkormányzati tűzifa támogatásban.

Így lehet igényelni szociális tűzifát

A szociális tüzelőt minden esetben az önkormányzattól kell igényelni. Az ehhez szükséges kérelem általában megtalálható az önkormányzatok weboldalán, személyesen a polgármesteri hivatalban lehet átvenni. Nem elég a dokumentumot kitölteni, egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat is csatolni kell. Például szükség lehet munkáltatói igazolásra és jövedelemigazolásra (ebbe beletartozik a családi pótlék, GYET, GYES is) A csatolandó iratok listáját a legtöbb esetben tartalmazza a kérelem, de a hivatalban is részletesen el szokták mondani, hogy mire van szükség.