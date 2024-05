Amint Takler Ferenc írt a jelöltről: „Gyurit gyerekkorom óta ismerem. Lokálpatrióta, tősgyökeres szekszárdi család sarja. Édesapja jókedvű iparos, édesanyja szorgalmas, szerető családanya volt. Gyurira nagyon büszke voltam, amikor elvégezte a Magyar Iparművészeti Főiskolát.

Takler Ferenc szerint Dr. Fusz György az ideális jelölt

A bor és Szekszárd szeretete már hosszú évek óta összeköt bennünket, félszavakból is megértjük egymást. A hit, a hasonló gondolkodás, az azonos erkölcs összeköt bennünket. Kíváncsian és örömmel érzékeltem sikeres pályafutását. Még nagyobb örömmel veszem, hogy most be szeretne kapcsolódni városunk vezetésébe is. Mind a szobrászatában, mind a pedagógiai munkásságában irányadó elve a következetesség, a szabadság és a kiváló minőség, amint a város jobbá tételében is érvényesíteni tud.

Biztos vagyok benne, hogy sok év vezetői tapasztalattal a háta mögött nagy hozzáértessél, szeretettel, gondoskodással fogja intézni körzete, és városunk ügyes-bajos dolgait.

Dr. Fusz György nagy nyeresége városunknak, munkája nyomán biztosan szebb és élhetőbb lesz Szekszárd. Teljes szívemből ajánlom Őt.“ – zárta gondolatait Takler Ferenc.