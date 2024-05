Tizedik alkalommal rendezte meg a Tolna Vármegyei Önkormányzat a Vár a megye! – Tolna Vármegyei Értékek Napja elnevezésű eseményt május 17-én. Habár éjszaka rengeteg eső esett, ez nem szegte kedvét annak a hatszáz résztvevőnek, akik a vármegye negyvennégy településéről érkeztek a rendezvényre, amelynek minden évben más település ad otthont. A jubileumi eseménynek ezúttal az idén 1000 éves Madocsa volt a házigazdája.

Madocsán látta vendégül a vármegyei önkormányzat a településeket a Tolna Vármegyei Értékek Napján. Fotó: Molnár Gyula

Az eseményt Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nyitotta meg. A rendezvényen Süli János, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Baksa Ferenc, Madocsa polgármestere, stílusosan népviseletben beszélt az összetartozás, hagyományőrzés fontosságáról. Ennek jegyében a rendezvényen fellépett az 1995-ben alakult Bölcskei Női Kar, majd Kuti Jana, a Tolna Vármegyei Népművészeti Egyesület tagja bemutatta a madocsai népviseletet és a Madocsai Református Általános Iskola kórusa, valamint a medinai Shisha Caféé is színpadra állt.

Mozgalmas volt a jubileumi esemény

A színpadi programokon túl is mozgalmas volt a jubileumi esemény: a résztvevők a Dunán az összetartozást jelképező koszorúkat bocsátották útjukra. Természetesen sor került az elmaradhatatlan, minden évben nagyon népszerű vetélkedőre is, amelynek ezúttal a Duna adta a témáját. A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Vármegyei Igazgatóságának közreműködésével zajlott Kalandok a Duna mentén című vetélkedőben a népszerű paksi futballistával Böde Danival is találkozhattak a versenyzők. A megmérettetésen tizenkilenc települési önkormányzat csapatai mérkőztek egymással. A legjobb Gyönk-Szárazd-Varsád közös csapata lett.