Publikáló orvos

Dr. Almási István 1962-ben született Komlón. Magyarszéken nőtt fel. Orvosi diplomáját 1987-ben szerezte Pécsen. Később több szakvizsgát tett: fertőző betegségek (1991), belgyógyászat (1995), klinikai farmakológia (2005). Trópusi betegségek tanfolyamra is járt (2011, Eldoret, Kenya). Jelenleg a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főorvosa, orvosigazgató-helyettese. Házas, egy gyermeke van. Kutató alkat, szakcikkeket is publikál. Ezek nagyrésze az interneten elérhető. Mindemellett katonaorvos, a honvédség önkéntes műveleti tartalékos orvos-alezredese. Ebben a minőségében 2013 decemberétől 2014 májusáig afrikai szolgálatot látott el. Világnézetét tekintve keresztény-konzervatív, hitgyakorló katolikus. Kevés szabadidejét családjával tölti, illetve a természetben. Készít természetfotókat, végez madármegfigyeléseket, esetenként külföldön is. A vadászat, vadászkutyaidomítás is a kedvtelései közé tartozik. Az egészségügyben kifejtett munkásságáért megkapta a Pro Sanitate-díjat, publikációs tevékenységéért pedig a Markusovszky-díjat.