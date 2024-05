A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium (TLG) lapunknak beszámolt arról, hogy oktatási intézményük Ein-Stein nevű iskolaújságja országos első helyezést ért el a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) pályázatán „Az év diáklapja" kategóriában. A díjat a közelmúltban, idén május huszonnegyedikén vette át az Ein-Stein diákszerkesztősége Budapesten, a DUE Sajtófesztiválján. Új, ifjú kollégák várhatóak a magyar sajtóba.

A gyönki diákok átvették az év diáklapjáért járó díjat a DUE sajtófesztiválon 2024. május 24-én, Budapesten. Ők a lehetséges, új, ifjú kollégák a magyar sajtóban. (Beküldött fotó)

A gyönki oktatási intézmény közleményében ismerteti, hogy a DUE pályázatán az Ein-Stein idei tanév elejei médiatáborban készült lapszáma mérettetett meg. A nyertes lapszám írásaiból kiderül, hogy a gyönki gimnázium mindig is egy családias, összetartó közösség volt. A mostani siker titka is a csapatmunka. Az Ein-Stein hagyományaira építve készült a korszerű diákújság. A zsűri úgy értékelte a diáklap készítőket, hogy „látszik a folyamatos fejlődés, ami most teljesen beérett: nagyszerű, tartalmas, igényes, szép, színes” a gyönki gimnázium iskolaújságja, ismertette a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium.

Az idei év augusztus végén pedig ismét táborozhatnak a média világa iránt érdeklődő fiatalok Gyönkön, ahol remélhetőleg hasznos tapasztalatokra tesznek szert az újságírópalánták, tette hozzá az oktatási intézmény.

A gyönki gimnázium tanulói már több jeles eredménnyel büszkélkedhetnek.