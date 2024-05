„Ebben a körzetben nőttem fel, itt élek gyermekkorom óta és itt is dolgozom. Jól ismerem az embereket és azt is, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének a belvárosban. Az Ady Endre utca felújítására és a Zrínyi utcai járda megépítésére biztosan sort kerítünk a következő önkormányzati ciklusban. A Malom óvodát is felújítjuk, amelyre 500 millió forint támogatást nyertünk. Folytassuk közösen az 1. számú választókerület és városunk fejlesztését! Rám számíthatnak!” - jelentette be videóüzenetében dr. Égi Csaba, Bonyhád alpolgármestere, a FIDESZ-KDNP 1. képviselőjelöltje.