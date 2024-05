Érdekes esetnek voltam szemtanúja a minap. Hazafelé az egyik közlekedési lámpa nélküli gyalogátkelőhelyhez közelítettem Szekszárd belvárosában, amely egy négysávos úton segíti át az arra járót, többek között nap mint nap engem is. Éppen többen keltek át a zebrán, innen is, onnan is, ezért az úttesten már több autó sorakozott egymás mögött, a sofőrök pedig türelmesen megvárták a gyalogosokat.

Ekkor szúrtam ki egy férfit, aki inkább tisztes távolban megállt, és kivárta, amíg mindenki átér, az autók elindulnak, és így nem kényszerítette őket további időzésre. Jó példa ez a forgalomban résztvevők egymás iránti odafigyelésére, amely a biztonságos közlekedés alapja.