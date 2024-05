Varga Mihály azt mondta, minden felmérés azt mutatja, hogy az unió lakosai békét szeretnének, nem pedig háborút. Ezért fontos, hogy a magyarországi választásokon minél többen vegyenek részt és voksoljanak azokra a jelöltekre, akik a béke pártján állnak.

A képen b-j: Széles András Tamási alpolgármestere, Porga Ferenc polgármester és Varga Mihály pénzügyminiszter (A szerző fotója)

Varga Mihály szerint Magyarország megerősödése a tét

A szakpolitikus – a szintén június 9-én lebonyolításra kerülő – helyhatósági választások kapcsán arról beszélt, hogy a kormánynak jól megtervezett stratégiai elképzelése, fejlesztési tervei vannak és keresik azokat a partnereket, akik ezek megvalósítását helyi szinten értik és meg is valósítják.

Tehát olyan partnereket szeretnénk az önkormányzatokban, akiknek köszönhetően Magyarország felzárkóztatása, Magyarország növekedése, gazdasági erősödés kaphat lábra

– tette hozzá Varga Mihály.

Varga Mihály kiemelte, hogy már az Európai Bizottság is azt prognosztizálja, hogy hazánk az év végére a növekedés tekintetében élvonalban lehet az öreg kontinensen. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei közül minél többen kapjanak bizalmat június 9-én.

Békére van szükség Európában

Petri Bernadett, a Fidesz-KDNP Európa parlamenti képviselőjelöltje, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa úgy fogalmazott:

„Európa elérkezett egy választóvonalhoz. Ez a választóvonal a háború és béke kérdése, ami sok szempontból határozza meg az unióban állampolgárainak életét. Ezek valós problémák. Látjuk ugyanis, hogy Brüsszelben háborús hisztéria van“ – mondta Petri Bernadett, majd így folytatta:

A brüsszeli politikusok arról beszélnek, hogy be akarják sorozni az embereket, atomfegyverek bevetése kerül szóba. A hosszú távú háborús gazdálkodásnak pedig negatív hatásai vannak az emberek jólétére. Ez ellen harcolnunk kell.

Petri Bernadett szerint emellett komoly kockázatot jelent az is, hogy a brüsszeli szankciók nem érték el a hatásukat, ellenben hatalmas terhet rónak az európai közösségre, ugyanúgy mint a migráció. A politikus végül arról is beszélt, Brüsszel abba is megpróbál beleszólni, hogy a szülők milyen értékrendek mentén neveljék gyermekeiket. A politikus szerint ezek ellen harcolni kell a nemzetközi politikai színtéren, ezért kérte a hazai választópolgárokat arra, hogy minél többen voksoljanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire június 9-én.

Folytatni kell Tamási fejlesztését

Porga Ferenc, Tamási polgármestere arról beszélt a fórumot megelőző sajtótájékoztatón, az elmúlt 5 év nehézségei ellenére a város folyamatosan fejlődött. Egyebek mellett sikerült tovább bővíteni az ivóvíz-hálózatot, aminek eredményeként további 400 tamási lakos jut jó minőségű csapvízhez. De zajlik a szennyvíztelep korszerűsítése, valamint egyre több vállalkozás települ az ipari parkba, a már eddig is ott levők pedig jelentős beruházásokat valósítottak meg az elmúlt években. Ezek pedig mind – a város fejlesztésére fordítható – plusz helyi adó bevételt jelentenek az önkormányzat számára.

Feladat viszont bőven van még: ezek közül a legfontosabb a Tamási Termálfürdő helyreállítása. Ezzel kapcsolatban – akár már néhány héten belül – megszülethet az az egyedi kormányzati döntés, amelynek köszönhetően elkezdődhetnek a munkálatok.

A településvezető kiemelte, emellett szeretnék a következő ciklusban felújítani a városházát, bővíteni a gimnáziumot és folytatni az utak, járdák felújítását.

Kényszersorozások helyett kiszámítható növekedés

Széles András, Tamási alpolgármestere, a Fidesz választókerületi elnöke azt mondta portálunknak, a június 9-i választások tétje az, hogy hazánk és az unió a totális háború, vagy a béke irányába tesz lépéseket. A politikus hangsúlyozta: Tamási kárpátaljai testvértelepüléséről naponta hallani olyan híreket, hogy a lakosságot kényszersorozással veszik rá a harcokra. Emiatt ott az emberek mindennapjainak hús-vér valóságává vált, hogy a rájuk kényszerített politikai döntések miatt bujkáljanak el a hatóságok és a biztos halál elől. Ezért is kiemelten fontos, hogy a békepárti erők, élükön a Fidesz-KDNP minél nagyobb támogatást szerezzen június 9. után.