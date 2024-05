A majd száz iskolást és szüleiket Böröcz Máté, a képzési központ vezetője köszöntötte, majd Molnár Ágnes, a FIT Program régióvezetője mondta el, milyen lehetőségeket kínálnak ősztől, a bekerülő negyedszáz, már ötödikes diáknak. Ugyanis mostanában kezdődik a felvételi időszaka ennek a Szekszárdon három éve indult, s így szeptemberben már negyedik évébe érő programnak.

Molnár Ágnes beszélt arról, hogy a negyedik osztályos diákok jelentkezését várják, akik ősztől bekerülhetnek az élménypedagógiára épülő tehetséggondozó programba, amelynek célja kiegészíteni iskolai tudásukat. Ennek során kéthetente, szombatonként olyan foglalkozásokat kínálnak számukra, amilyenekre nincsen idő az iskolában. Ilyen például az egészségügyi tudatosság, ahol újraélesztést, sebkötözést tanulhatnak, vagy a pénzügyi tudatosság, amikor megtanulják, hogy zsebpénzükkel hogyan gazdálkodjanak. A nyelvtanulás mellett népszerű kurzus a robotika, a természettudományos kísérletek sora, de a nagyobbak már többek közt csillagászati foglalkozásokon is részt vehetnek. Vagyis olyan ismeretekkel egészítik ki a hagyományos intézményi keretek között szerzett tudásukat, amelyeknek majd későbbiekben hasznát vehetik.

Fotó: Mártonfai Dénes

Erre a mostani találkozóra a szekszárdi és a környékbeli iskolák negyedik osztályos diákjait várták. Korábban ellátogattak ezekbe az intézményekbe, s már ott is tájékoztattak a lehetőségekről. Most pedig akik jelentkeztek, és eljöttek, kicsit belekóstolhattak abba, hogy milyen is ez a program.

A tájékoztató után ugyanis a diákok az emeleti termekben már a gyakorlattal is találkoztak. Az egyikben Vecsei Ákos villamosmérnök vezetésével a szinte háztartási hulladékokból összeállított szerkezetekkel a robotika tudományába pillanthattak be, egy másik teremben Onhausz Benita biológia-kémia tanár irányításával, játékos formában, látványos természettudományos kísérleteket végeztek.

Egyébként nem ez volt idén az első ilyen találkozása a diákokkal a FIT program szekszárdi szervezőinek. Már jártak pár héttel ezelőtt Tamásiban, jövő héten, kedden, délután fél 5-től pedig Bonyhádon, a művelődési központban lesz szintén nyílt nap, ahol a rejtélyes építészetről is szó esik. Júniusban pedig Tolnán és Pakson várható hasonló bemutatkozásuk. A dombóvári iskolások számára is hirdeti az MCC a FIT Programot, de nekik közelebb van Kaposvár, így ők az ottani képzési központban gyarapíthatják ismereteiket.

Fotó: Mártonfai Dénes

Ezek a találkozók toborzó jellegűek, az MCC-ben június végéig várják a negyedik osztályt végző, tehetséges gyerekek jelentkezését. Aztán szeptemberben lesz a válogatás, amikor kiderül, kik kerülnek a csapatba. Ezen az úgymond felvételi vizsgán viszont a tananyagból egyáltalán nem kérdeznek senkit, csak arra lesznek kíváncsiak a szakemberek, hogy mennyire nyitott, érdeklődő, tájékozott a kisdiák, nézik még az intelligencia szintet, az érzelmi intelligenciát, a kreativitást, szókincset, valamint a motivációt.

Akik pedig bekerülnek, s négy évre a csapat tagjaivá válnak, nekik kínálják a képzéseket, a nyelvoktatást, a nyári táborokat. Négy évvel később jelentkezhetnek a középiskolás programba, majd pedig, ha egyetemisták lesznek, a Mathias Corvinus Collegium akkor is gyarapítja a hagyományos oktatásba már nem férő, hasznos ismeretekkel tudásukat.