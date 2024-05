Többen mondják, s bizonyára nem ok nélkül, hogy Tolna vármegye székhelyén megnőtt a kutyalétszám. Állítják azt is, hogy ennek köze van a néhány évvel ezelőtti covid járványhoz. Akkor ugyanis óvatosságból estétől kijárási tilalom volt, de ez alól felmentést kaptak a kutyát sétáltatók, s így többen társul fogadtak ilyen négylábúakat. Legtöbben, talán, hogy az emeletes házak lakásaiban jobban elférjenek, kisméretű ebeket.

A kutyatámadás elszenvedője egy kistestű kutyus és annak gazdája volt (Illusztráció: Shutterstock)

A kutyatartást egyébként azért is örvendetesnek tartják az egészséges életmód hívői, mert ez a gazdákat rendszerességre, rendszeres mozgásra ösztönzik. Hiszen a kutyákat, kutyusokat meg kell sétáltatni, s a gazdik ezt reggel is este is megteszik. Az örvendetes séták viszont néha, szerencsére ritkán, kellemetlen esetekkel párosulnak.

Történt a napokban Szekszárd központjában, hogy egy kisméretű kutyát megtámadott egy, minden valószínűséggel láncát tépve elszabadult harci ebnek kinéző jószág. Az állat, engedve a gének parancsának, megtámadott egy békésen sétáló kiskutyát, majd mikor azt gazdája védeni próbálta, őt is megharapta.

Szakemberek szerint ezeknek az állatoknak velük született, ösztönös tulajdonsága, hogy áldozatukat nem engedik el. Ez történt itt is. Hiába próbáltak megtermett férfiak segíteni, sem ütésre, sem rúgásra nem nyitotta ki az önsétáltató kutya a száját. Szerencsére, egy, a harci ebek természetét ismerő férfi beszaladt a közeli étterembe, egy vödör hideg vizet hozott, és leöntötte a fogvatartót, ami hatott.

A sérült emberért mentő jött, az eset pedig hivatalos úton folytatódik. Ez utóbbival kapcsolatban a Tolna Vármegyei Kormányhivataltól kértünk információt, s amint azt az ügy lezárását követően megkapjuk, megírjuk.