Ezt a díjat általában azok a több éve tevékenykedő tanárok vehetik át, akik pályafutásuk során valamilyen sportágban maradandót tudtak alkotni. Enyedi tanár úr életében a labdarúgás a legnagyobb szerelem. Soha nem felejti el, amikor a kilencvenes évek elején elérte az első sikereit az intézmény csapatával. Négy egymást követő évben is dobogóra állhattak az országos bajnokságon, 1990-ben másodikak lettek, ’91-ben szintén csak egy hajszállal maradtak le a végső győzelemről, majd az ezt követő években a bronzérmet sikerült megszerezniük. A szekszárdi pedagógusnak az iskola néhány fociegyüttesével még Dániába, nemzetközi tornákra is sikerült többször eljutnia.

A Hír FM magazinműsorában, a beszélgetés során néhány csapattagra is kitértünk. Egykor Kiss Tamás, a Paksi FC hajdani focistája, jelenlegi pályaedzője is a Baka (akkori Ötös) Iskolát erősítette. Továbbá Hegedűs Márk, az NBII.-ben szereplő Kozármisleny FC játékosa is ott volt Enyedi Attila tanítványai között.