A hetedik osztályosok ünnepi műsora után Pál Tibor igazgató köszöntötte a jelenlévőket, köztük Gerzsei Pétert, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatóját és a Rotary Club Szekszárd képviseletében jelen lévő Villi Jánost. Majd a székeken helyet foglaló fiatalokhoz fordulva áttekintette az általuk az iskolában töltött éveket, az élményekkel teli „boldog, szép időket.” Útravalóként hangsúlyozta, hogy valamennyi végzős képes lehet álmai megvalósítására, kellő találékonysággal, talpraesettséggel, okossággal, merészséggel, valamint egyénisége megőrzésével.

Az intézmény vezetője – a Szekszárdi Tankerületi Központ, a Rotary Club Szekszárd és A diákokért alapítvány támogatásának köszönhetően – a kiváló tanulókat is megjutalmazta. Az idei évben az Ötös Plakettet Ferencz Dóra 8. A. osztályos tanuló vehette át. A Művészeti tevékenységért díjat Görcsös Zalán János 8. C osztályos tanuló érdemelte ki. Villi János kiemelt könyvjutalmat és díszoklevelet adott át Villi Bertold 8. A., Pozsonyi Kíra 8. B., Rácz Csenge 8. C. és Radó Sára 8. C. osztályos tanulóknak. Rajtuk kívül nyolcan részesültek díszoklevélben, illetve könyvjutalomban. Ugyancsak jutalomkönyvet kaptak a különböző szintű nyelvvizsgákat sikeresen teljesítő nyolcadikosok.

Pál Tibor megköszönte pedagógus kollégáinak az eredményes oktató-nevelő munkát, a szülőknek pedig a gyermekeik iránt megmutatkozó támogató, segítő szeretetet. Beszédét George Bush volt amerikai elnök sokatmondó kijelentésével zárta: „Azt mondom azoknak a diákoknak, akik kitűnő eredménnyel végeztek, hogy szép munka volt! A közepes tanulóknak meg azt mondom, hogy belőletek is lehet még miniszterelnök.”

A ballagási ünnep zárásaként a végzős diákok – köztük a felvételen látható Ricsovics Hanna 8. A. osztályos tanuló – léggömböket engedtek a magasba

Fotó: Beküldött fotó