Több százezer ember Hatalmas, Szekszárd feliratú zászlókkal a kezükben készítettek fotót a szekszárdi delegáció tagjai, mielőtt felszálltak a buszokra, amelyek a fővárosba viszik őket. Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője kora reggel osztott meg a Facebookon egy indulás előtti fotót. A képen az látszik, hogy az esős időjárás ellenére is rengetegen gyűltek össze a Tudásközpont melletti parkolóban, hogy részt vegyenek a Békemeneten. Később aztán posztolt arról is, hogy megérkezett a csapat, és természetesen a Békemeneten készült fotók is felkerültek a közösségi portálra. Sőt, Máté Péter egy videót is közzétett:

A feladat, ami előttünk áll olyan nagy, amilyet még sohasem láttunk. Meg kell akadályozni, hogy Európa háborúba, a saját vesztébe rohanjon. (…) Ha a baloldal győz, csak idő kérdése, és a háború utolér bennünket

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Margitszigeten összegyűlt többszázezres tömeg előtt a Békemeneten.

– Üdvözletünket küldjük és a jóisten áldását kérjük a kárpátaljai magyarokra, akik két éve a háború árnyékában, jogaiktól megfosztva várják a háború végét. Veletek vagyunk és biztatunk benneteket, nincs már messze a nap, amikor a sorsotok jobbra fordul

– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök elmondta, hogy üdvözletüket küldik Robert Ficónak, Szlovákia békepárti kormányfőjének.

– Jelezte, hogy EP-választás előtt még soha nem gyűlt össze ennyi tömeg. – A mi jelöltjeinket küldjük, hogy foglalják el Brüsszelt. Ott a magunk fajta emberekre van szükség, akik nem hisznek a háborúban és az erőszakban, de hisznek az összetartozás erejében

– tette hozzá.

A Békemeneten több Tolna vármegyei fideszes és KDNP-s politikus részt vett. Bejelentkezett többek között Berlinger Attila, szekszárdi polgármesterjelölt dr. Bali Ildikó képviselőjelölttel:

Dr. Bali Ildikó és Berlinger Attila Fotó: Facebook

Posztolt a menetről Süli János, a paksi és tamási térség honatyája, Orbán Attila, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi és dombóvári térség országgyűlési képviselője is.