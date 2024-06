– A mai ünnep megmutatja, hogy változhat bármennyit és bármilyen gyorsan a világ, a pedagógus mint hivatás és mint a másik emberért élő személy értéke, létjogosultsága sohasem lesz megkérdőjelezhető. A mesterséges intelligenciával tanítót vagy tanárt lehet utánozni, de pótolni sohasem – fogalmazott Szabó Péter, Paks polgármestere a város pedagógusnapi ünnepségen pénteken, a Csengey Dénes Kulturális Központban.

Pedagógusnap alkalmából Szabó Péter polgármester mondott köszöntőt Fotó: Molnár Gy.

A pedagógusnap a köszönetről és a tiszteletről szól

Kiemelte, ezen a napon tiszteletünket fejezzük ki az ünnepséggel, és köszönetünket a gyermekeink jelenéért és jövőjéért végzett mindennapi szolgálatukért. – A pedagógus miközben a ma kihívásait éli, vagy szenvedi, mégis inkább a jövő embere, aki folyamatosan hiszi és látja a jót. Saját hivatásában, a rábízott gyermekek lelkében, személyiségében. Teszi mindezt úgy, hogy közben tudja, hogy munkája gyümölcsét szinte egészen biztosan nem ő szakítja le – mondta.

Szabó Péter arról is beszélt, hogy a város óvodáinak infrastrukturális fejlesztése terén évről évre sikerült előrébb jutni. Ennek folytatásaként uniós forrásból mintegy 1,4 milliárd forint értékben elvégzik az óvodák teljes körű energetikai felújítását is. Az iskoláknak már nem az önkormányzat a fenntartója, de a városvezető bízik benne, hogy az állami iskolák megújulása is elkezdődhet az előttünk álló időszakban Pakson. Ehhez segítséget jelenthet a választások után több részletben kormánytámogatásként érkező 40 milliárd forint, amelyből hozzájárulhatnak az általános iskolákban szükséges infrastrukturális fejlesztéséhez, teljes körű felújításához.

Kitüntetéseket adtak át, köszöntötték a nyugdíjba vonulókat

Az esten köszöntötték a nyugállományba vonuló pedagógusokat: Baloghné Fitos Anikót, Bosnyák Zoltánnét, Böczné Szűcs Hedviget, Hádingerné Lamm Juditot, Jankovicsné Hományi Hedviget, Kappelmayer Jánost, Lacza Csabát, Pretkó Mariannát, Tarnainé Vida Gyöngyit és Tóth Zoltán Sándornét. Aranydiplomát vett át Gócza Levente Zsigmondné és Telegdiné Verli Éva, vasdiplomát Gyutai Attiláné, rubindiplomát Sárán Jenőné.