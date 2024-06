A menetrendi fejlesztések szakmai megalapozása érdekében forgalmi modell készül a Paksi Közlekedési Kft. megbízásából, ezért felméréseket végeznek azok körében, akik bármilyen eszközzel közlekednek a városban. Minél többek és minél többféle modalitást választók utazási szokásait sikerül felmérniük, annál pontosabb képet kapnak, és annál jobb eséllyel fognak olyan megoldásokat találni, amelyek széles körben elégedettséget váltanak ki a közlekedők között, és szakmailag is megfelelőek – írják a paksi önkormányzat hírlevelében.

A forgalmi modell elkészítéséhez szükséges adatok gyűjtését már régóta végzik. Néhány héttel ezelőtt forgalomszámlálási felméréseket is készítettek számláló- és kérdező biztosok segítségével. Most szeretnék a város széles közönségét ismét megszólítani, és egy kérdőív révén megismerni a véleményüket, elvárásaikat, ezzel is hozzájárulva a közlekedési szolgáltatások tökéletesítéséhez és fejlesztéséhez.

A kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe, és itt található.