Nekem úgy tűnt, s vitába szálltam vele. Mert a TISZA párti alelnök megnyilvánulásainak zöme – mondjuk így – kormánykritikus volt a választási kampányban, visszalövéseket is kapott bőven, de aztán e harcban a harmadik fél, a „régi ellenzék” vérzett el. A 21 uniós parlamenti helyből hetet szerzett az „új ellenzék”, egy mandátumot hódítva el a Fidesztől, hatot a többiektől. Bocs.

Az EU-s voksolással egyidőben tartott önkormányzati választásoknak is volt egy érdekessége: Kovács Gergelyt, a Kétfarkú Kutya Párt társelnökét Budapesten, a XII. kerület polgármesterévé választották. Kérdés, hogy a jó kritikai és humorérzékkel megáldott férfiú, hogyan játsza majd az új szerepét. Jegyezzük meg csendesen: Zelenszkij is humorista volt egykoron! Hazai poltikusok közül Csurka István ugrik be. Az egykori MIÉP-elnök mindenkit keményen bírált, főleg a kommunistákat, a zsidókat, az ellenzéket, a sajtót, a nyugatot és a keletet. Ám amikor Antall József meghívta a kormányába, nem sokáig maradt, mert furán érezte magát.

Bírálóból bírálhatóvá vált. Ami a Koppány-alkatú embereknél nehezen emészthető dolog. Focizni kell a pályán, s nem a lelátóról bekiabálni! Micsoda különbség! És milyen új helyzet lesz az is, amikor a viccpárt frontemberével poénkodnak majd a sóderklubos srácok: a kétfarkú polgármesterrel.