A vármegyei tűzoltóverseny nem csupán arról szól, hogy az önkéntes egyesületek csapatai összemérjék ügyességüket és gyorsaságukat, hanem a közösség összetartásáról is. Lehetőséget teremet arra, hogy régi ismerők viszontlássák egymást, továbbá családi programként is szolgál. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség idei versenyének helyszíne a hőgyészi sportpálya volt, ahol kilenc önkéntes tűzoltó egyesület huszonnégy csapata sorakozott fel a különböző versenyszámokhoz. Érkeztek versenyzők Bátaszékről, Bonyhádról, Bölcskéről, Dunaszentgyörgyről, Gyönkről, Kurdról, Nagymányokról, Tevelről, illetve a Cikádor Főnix képviseltette magát a szombati megmérettetésen.

A tűzoltóverseny egyik feladata az osztott sugár-szerelés volt kismotorfecskendőről

Forrás: A szerző fotója

Régi hagyomány a tűzoltóverseny

A megnyitón Gergelics István, a Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Felidézte, hogy 2000-ben állt először megyei elnökként az önkéntesek versenyén és örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy több olyan egyesület is versenyzett, amelyek újra nagy létszámmal vettek részt a rendezvényen. Kiemelte a bölcskei, a teveli és a kurdi egyesület az utánpótlás-nevelés terén mutatott jelentős szerepvállalását. Ugyanis nemcsak női, férfi és senior, hanem ifjúsági és diák kategóriában is indultak csapatok, a versenyszámok között pedig szerepelt osztott sugárszerelés gépjárműfecskendőről és kismotorfecskendőről, illetve földalatti és föld feletti tűzcsapról. Emellett 7x55 méteres váltófutásra is lehetett nevezni. De nemcsak a feladatok, hanem a tűző nap is próbára tette a versenyzőket, ám mindenki állta a sarat, és a csapattársak, valamint a családtagok és a barátok buzdítása mellett kapcsolták és fektették ki a tömlőket, majd céloztak a vízsugárral, míg a váltófutás során különböző akadályok leküzdése után értek célba a csapatok. A verseny legidősebb indulója 1955-ös, a legfiatalabb 2015-ös születésű.

Az eredményhirdetésen dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte az versenyzőket, és nyújtotta át a többi díjátadóval közösen az elismeréseket, a serlegeket. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által alapított vándorkupát minden évben a gépjárműfecskendő szerelésben legjobb eredményt elérő egyesület kapja, amelyet idei eredménye alapján a Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület őrizhet újabb egy évig, a csapat tagjai ugyanis 31 másodperc alatt teljesítették a feladatot.