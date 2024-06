– Mindannyian várjuk a szavazás végeredményét – adott helyzetjelentést „főhadiszállásáról” Orbán Attila, Tolna Vármegye Közgyűlésének alelnöke. – Jelenleg alakul, formálódik a kép, az mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy óriási munkát fektettünk a kampányba. Ez meghozhatja a maga kedvező eredményét. Éppen ezért minden érintettnek köszönöm, köszönjük a segítségét, hozzájárulását, támogatását, azt, hogy ránk, a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavaztak.

– Nagyon magas a résztvételi arány, ez már ismeretes – nyilatkozott lapunknak Zsikó Zoltán. – Ebből kiindulva bízom benne, hogy elsöprő lesz a béke párti szavazok száma. Ha a környező országok némelyikét nézzük, akkor bizakodóak lehetünk, például Ausztriában is a béke hangja erősödött fel. Az első részeredmények azt mutatják, hogy vezetünk, azaz vezet a Fidesz-KDNP és bízom benne, hogy ez így is marad.

Tolna Vármegye Közgyűlésének alelnöke azt is hozzátette, hogy ebben a kampányban is rengeteg munka volt. Nagyon sokat dolgoztak a politikusok és az aktivisták. – Ezért köszönet illet mindenkit, aki a kormánypárt és a béke mellett kampányolt és ránk is szavazott – húzta alá Zsikó Zoltán.