2014-ben hozta meg a döntést a Nagy házaspár, hogy Magyarországra költöznek egyéves kislányukkal. A költözés oka egyértelmű: egy jobb jövőt szerettek volna biztosítani családjuknak, és úgy érezték, Magyarországon találhatják meg a számításaikat.

Állampolgársági esküt tett Nagy Anna Lucia Decsen. Fotó: Farkas Eszter

– Én magam Gyimesbükkön – a régi magyar határon – a feleségem, Anna pedig Szászvárosban született – válaszolta kérdésünkre Nagy Máté, Anna férje. Az iskola elvégzése után Romániából Olaszországba költöztünk a jobb élet reményében, azonban miután megszületett a kislányunk úgy döntöttünk Magyarországra kell jönnünk, ahol Anna nővére él és dolgozik családjával. Így esett a választásunk Decsre.

A költözés után hat évvel, 2020-ban Nagy Máté és kislányuk tette le az állampolgársági esküt. Az ünnepélyes eseményen Heberling Tibor, Decs polgármestere, köszöntötte őket új honfitársként. Az idei évben Nagy Anna Lucia is követte férje és kislánya példáját: ő is letette az állampolgársági esküt, ezzel hivatalosan is magyar állampolgárrá vált.

Gyorsan beilleszkedtek

A Nagy házaspár jelenleg a Decsi Szőlőhegy egyik pincészetében dolgozik, ahol szorgalmas munkájukkal gyorsan sikerült beilleszkedniük. Munkájuk mellett a családi életre is nagy figyelmet fordítanak: 2020-ban megszületett második gyermekük, és már egy családi házat is vásároltak Decsen. Nagy Anna Lucia román származású, de a magyar kultúrába és közösségbe való beilleszkedése példaértékű. Az állampolgársági esküt a helyi házasságkötő teremben tette le, ahol Heberling Tibor köszöntötte és adta át neki a honosítást igazoló okiratokat. Munkájával és családi életével jelentős mértékben hozzájárult a közösséghez, amelynek immár hivatalosan is része lett. Történetük nemcsak családjuk számára fontos mérföldkő, hanem példaértékű mindazok számára, akik új életet szeretnének kezdeni egy másik országban, és kitartással, valamint kemény munkával megvalósítják álmaikat.