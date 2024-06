Délelőtt a nappali tagozaton, délután pedig a levelező tagozaton végzettek kapták meg a diplomájukat, jövő pénteken, 28-án pedig a kar pécsi képzési központjában azok vehetik át, akik a pécsi képzési helyen folytatták tanulmányaikat.

A nappali tagozatos hallgatók pénteken délelőtt vették át oklevelüket Fotó: Mártonfai Dénes

Az ünnep a szekszárdi campus aulájában az elnökség bevonulásával kezdődött. A széksorokat megtöltő, talárban, fejükön a végzős egyetemistákat megillető négyszögletű akadémiai sapkában ülő majd száz leendő diplomással szemben foglaltak helyet a professzorok, a dékán, a dékán helyettesek, intézetigazgatók, s a város alpolgármestere.

Sokan Szekszárdon találták meg igazi pályájukat

A Himnusz hangjai után Gyurkovics János alpolgármester köszöntötte az egyetemtől búcsúzókat. Bízom benne, mondta, hogy örökre elköteleződnek majd szakmájuk iránt, viszont jó ha tudják, hogy a java csak ezután jön. Mert az iskola felkészít, sokrétű, használható tudást ad, de pályafutásuk során találkoznak majd olyan helyzetekkel, amilyenekre ma nem is gondolnak. Az igazi rutint munka közben szerezheti meg az ember. Említette, hogy az intézmény Szekszárdon majd fél évszázados múltra tekinthet vissza, és örömöt okoz, hogy a végzettek közül sokan Szekszárdon találták meg igazi pályájukat, s ők a város értelmiségének részévé, kibontakoztatásának garanciájává váltak.

Újra tudják formálni a világot

Életre szóló tanácsokat adott a végzősöknek a kar dékánja, dr. Szécsi Gábor professzor is. Az egyetem rendeltetése, hogy ismereteket, tudást adva értelmiségnevelő műhely legyen. De fontos, tette hozzá, hogy olyan értelmiségiként lépjenek ki diplomájukkal kezükben az egyetem kapuján, akik bátrak, s újra tudják formálni a világot. Mert új embertípus van a láthatáron, s erre a most végzősöknek pedagógusként, agrármérnökként, s a többieknek is, hivatásuknak megfelelő módon reagálni kell.

Az ünnepségen kitüntetéseket, jutalmakat adtak át a legjobb oktatóknak, hallgatóknak, s diplomaszerzésének 50. évfordulóján az életpálya elismerését tükröző jubileumi diplomát adott át a kar dékánja Vörös Erzsébetnek, a Pécsi Tanárképző Főiskola egykori hallgatójának.