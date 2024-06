Az épület alapterülete nyolcszázötven négyzetméter, viszont a három szintes az ingatlan, így a közösséget hatalmas tér szolgálja. A központban rengeteg programot szerveztek már az elmúlt időszakban, és a helyi civil közösségek is ott találtak új otthonra.

Minden igényt kiszolgál az épület

A két épületrészből álló központban mások mellett egy hetven négyzetméteres színpad, és egy százhatvan fő befogadására alkalmas nézőtér kapott helyet. A színpad alatti pinceszinten öltözők találhatók.

Emellett konferenciatermet és klubhelyiségeket is kialakítottak. Az utcafronton három üzlet is helyet kapott, így a beruházás a helyi vállalkozásokat is segíti. Az ingatlan előtt pedig 23 férőhelyes parkoló szolgálja a kulturális központba érkezőket.

Az okostelefonok korában még fontosabbak a közösségi terek

Az átadó ünnepségen részt vett Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Ő azt mondta portálunknak, hogy manapság, amikor az emberek életét az egyénileg megszerzett élmények, minden korábbinál nagyobb mértékben határozzák meg, különösen fontos, hogy olyan közösségi terek szolgálják a társas kapcsolatokat, mint amilyen a szedresi kulturális központ is.

Átadták az új szedresi kulturális központot

Fotó: Mártonfai Dénes

A szakpolitikus örömét fejezte ki a tekintetben, hogy a beruházásnak köszönhetően Szedres olyan épületegyüttessel gazdagodott, amely egyszerre szolgálja majd a településen élő fiatalokat és időseket.

Már most is rengeteg a program

Kovács János, Szedres polgármestere arról számolt be, hogy a most átadott – de már egy ideje használatba vett – épületegyüttest valóban pezsgő élettel töltötték meg az elmúlt időszakban a helyi civil közösségek. Amint elmondta, nőnapot és nyugdíjas napot is itt tartottak, valamint az állami ünnepekre és a karácsonyi műsorra is az új ingatlan falai között került sor.

Horváth István, Szedres országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a település egy ennyire sokrétűen használható kulturális központtal gyarapodott, és arra buzdította a helyieket, lakják be minél előbb az ingatlant és használják ki annak valamennyi, huszonegyedik századi szolgáltatását.