Csenge édesanyja, Erika, mindig is szívén viselte a település ügyeit és a közösség jólétét. Hivatali munkája révén számos projekt és kezdeményezés részese volt, melyek célja a község élhetőbbé és fejlődőképesebbé tétele volt. Csenge számára édesanyja igazi példakép is, aki megmutatta, hogy a közéleti szerepvállalás mennyire fontos és hatékony eszköz lehet a változás előmozdítására.

Papp Csenge első szavazóként adta le voksát családjával Decsen

Fotó: Farkas Eszter

Első Szavazás

Csenge izgatottan várta, hogy betöltse a 18. életévét, hiszen számára nemcsak egy újabb születésnapot jelentett, hanem egyben a jogot is, hogy szavazópolgárként részt vegyen az ország sorsának alakításában. „Gyerekkorom óta láttam, mennyi munkát és elkötelezettséget igényel a közéleti szerepvállalás. Édesanyám munkája inspirált arra, hogy én is részt vegyek a közösségünk életében” – mesélte Csenge.

A Részvétel Jelképes Ajándéka

A választási bizottság külön figyelmet fordít az első szavazókra, hogy még inkább ösztönözze őket a részvételre. Idén minden első választó, így Csenge is, egy bevásárlókocsinál használható zsetont kapott ajándékba. Ez a gesztus nem csupán szimbolikus, hanem praktikus ajándék is, amely arra emlékezteti a fiatalokat, hogy a szavazás nem csak jog, hanem felelősség is. Idén a szavazók nemcsak az önkormányzatok jövőjéről, hanem a pártok Európai Parlamenti képviseletéről is döntenek.

