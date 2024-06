Legelső, szeretett osztályát már elballagtatta, és azóta újra megbízták egy jó közösség felépítésével. A fiatal tanárnőnek tanítás végén, kicsengetéskor még közel sem ér véget a nap. Várják a további, iskolai és tánccsoportos teendői.

Szabó Katalin matematikát és biológiát tanít a Garay gimnáziumban Beküldött fotó

Nemcsak elvárja a magázódást, hanem visszafelé sem tegez senkit

– Mint minden jó tanár, én is igyekszem elnyerni a diákjaim bizalmát. Ez nem is esik nehezemre. Úgy érzem, a gyerekek könnyen megnyílnak felém. Ennek talán az egyik oka az is lehet, hogy korban sincsenek olyan távol tőlem – vélekedett Szabó Katalin, aki szerint azért hátulütői is vannak, ha szűk egy generációnyi különbség választja el az oktatót a nebulóktól. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ifjú tanoncok ne kezeljék a haverjuknak. Ő például az órán nemcsak elvárja a magázódást, hanem visszafelé sem tegez senkit. Olykor ő is szigorú, hiszen két fontos tantárgyat oktat, melyekből az egyik kötelező érettségi tárgy. Lapunkat beavatta abba is, hogy már kezdőként egy jelentős akadályt kellett átugrania, ami végül lehetőséggé vált.

Végignézheti, ahogy az osztálya felcseperedik

– Az első garays félévem után behívott az igazgatónő, hogy mi lenne, ha az idén kezdő egyik kilencedik osztályt én kapnám. Mondhatni, köpni-nyelni nem tudtam. Elvállaltam, mert ami nem öl meg, az megerősít. Aztán elkezdtük a közös munkát, és rájöttem: ennél jobb döntést nem is hozhattam volna. Kevés szebb élmény létezik annál egy osztályfőnök életében, mint amikor végignézi, ahogy az osztálya felcseperedik. Szemtanúja az első szerelmeknek, csalódásoknak, és mint egy második anyuka, igyekszik mindenben támogatni a fogadott gyerekeit. Mellesleg rengeteget tanultam tőlük, rájöttem, hogy időnként fordul a kocka.

A jó pap holtig tanul elvet követve nem áll meg az önfejlesztésben. Beadta a jelentkezését egy pedagógus minősítési eljárásra, melynek elvégzésével magasabb szintre juthat a ranglétrán.

– Megtiszteltetésnek érzem, hogy Huszárikné Böröcz Zsófia kolléganőm visszavonulása után megkaptam a bizalmat, hogy innentől a Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken én irányíthatom a Garay-gimis különítményt.