30 ÉVE Traktor a levegőben! Ezt állapíthatták meg rezignáltan azok a bámészkodók, akik a szekszárdi TOTAL benzinkút környékét vizslatták távolról, és UFO-körökön, 170 centis magasságban kettétört fenyőkön megedződve immáron semmin sem csodálkoznak. Közelebb merészkedve aztán kiderült, hogy a csodának egészen hétköznapi magyarázata van: traktorimportálás végső mozzanatai vannak folyamatban; egészen egzaktan: 6 darab Belorussziából érkezett traktor, plusz egy emelődaru okozza a jelenséget. A mezőgazdasági vontatók az MTZ 82 névre hallgatnak, és állítólag igen kedvező az áruk. Jelenleg a Palánki utca 1. szám alatti telephelyen süttetik magukat a júniusi nappal, mígnem aztán megjelennek a színen a – főként magángazdálkodókból álló – vételi szándékkal és pénzzel bíró érdeklődők. Akkor aztán persze majd jól befellegzik a traktoroknak is – igába hajthatják a kerekeiket, és elkezdhetnek dolgozni. (Tolnai Népújság 1994. június 23.)

30 ÉVE Mint azt az élő közvetítésben sokan hallhatták, a Ki nyer ma? című népszerű rádiós vetélkedőben egy pillanatra felborult a szokásos „aki kérdez, és aki válaszol" viszony. Ugyanis a szekszárdi Művészetek Házában a bonyhádi Perger Pál vette magának a bátorságot, és kijavította a műsorvezető, Meixner Mihály által említett egyik évszámot. Jól tette – mint ahogy azt sportszerűen a játékmester is elismerte. Természetesen Perger úr – aki egyébként a szekszárdi műszergyárban esztergályos – ezúttal is fölényes tudással válaszolt mind az öt feladványra. Nem véletlenül írtuk, hogy ezúttal is, hiszen jubilált: ez volt a tizenötödik Ki nyer ma?-vetélkedő, amelyen részt vett. (Tolnai Népújság 1994. június 18.)

A tanítványok a tanfolyamon tizenhét különböző táncot sajítítottak el. Fotó: Ótós Réka

30 ÉVE Az utolsó tánc. Közel harmincan kezdték el azt a tánctanfolyamot, amelynek záróbálját tartották a tolnai művelődési házban. Ez idő alatt a bátaszéki Glöckner János vezetésével tizenhét táncot – standard és latin-amerikaiakat – sajátítottak el a résztvevők. (Tolnai Népújság 1994. június 20.)