Most arról beszélgetünk, hogyan tovább. Ugyanis tart még a kampány. Egyikük arra pályázik, hogy képviselőségét tovább folytassa, társát pedig sokan biztatták arra, hogy a következő ciklusban polgármesterként segítse, irányítsa majd Bátaszék fejlesztését, gyarapodását.

Molnár Péter és Dr. Puskás Imre

Ez utóbbiról esik több szó. A képviselőségért induló ügyvéd, dr. Puskás Imre is azt magyarázza, miért lenne jó, ha a negyvenhat éves látszerész, a Székelyek Háza létrehozója lenne a város első embere. Mert a születése óta Bátaszéken élő Molnár Péter nem csak szereti települését, hanem ismeri is minden zegét-zugát, és eddig is megtett mindent, s ezután is tenné, hogy a város gazdagabb, élhetőbb, jobb legyen.

A félig székely, félig sváb polgármesterjelölt az élhetőbb szóra teszi a hangsúlyt. Mert ma fogy a város, elmennek Bátaszékről a fiatalok. Nincsenek olyan törekvések, amelyek arra ösztönöznék a régiek gyermekeit, unokáit, hogy itt maradjanak. Ezért változtatni kell, olyanná tenni a várost, amelyik inkább azt az üzenetet küldi a világba, hogy érdemes ide jönni, hogy itt lakni, itt élni jó.

Programjához a lakosság javaslatai képezték az alapot

Programját nem egyedül szülte, úgy állította össze, hogy előbb sokakat megkérdezett. A visszakapott kérdőívek javaslatai képezték az alapot. Szerepel a plánumban, hogy szépüljön is a város. Virágok nyíljanak a méteres gaz helyett, hogy este lássák az emberek, hogy hova lépnek, hogy a járdán lehessen babakocsit tolni, szilárd burkolata legyen minden útnak, s ne maradjon tócsákban a lehullott eső. Meg kell oldani a parkolást a főutcán, és épüljenek kerékpárutak is. Emellett az uszoda kapuját szélesebbre tárná a település lakói előtt. Fontos feladatnak tartja a munkahelyteremtést, az ipari park bővítését, hogy ne máshova menjenek dolgozni bátaszékiek, inkább máshonnan is jöjjenek ide.

Molnár Péter a szentmiséken segítőként szolgál

A bátaszéki templom az országban a második legmagasabb, de Molnár Péter nem ezért van ott gyakran. A szentmiséken segítőként szolgál, tagja az egyházközségi képviselő-testületnek, s megfordult a fejében, hogy mind a városnak, mind az egyházközségnek hasznosabb lenne, ha a mostaninál szorosabbá, építőbbé válna a kapcsolat.