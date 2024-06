– A közösségi oldalra feltöltött fotók tanúsága szerint elég sokan utaztak Szekszárdról szombaton a Békemenetre.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk az egység mellett – válaszolta lapunknak Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. – Jó érzés volt látni, hogy ilyen sokan velünk azonos értékek mellett állnak ki, felemelő érzés volt látni azt a hatalmas embertömeget, melyet megmozdított a béke üzenete. Június 9-én erről is szavazunk, a békére is adjuk a voksunkat, ha a kormánypártok jelöltjeit támogatjuk. Magyarország, s vele együtt a régió és Szekszárd fejlődését a Fidesz-KDNP garantálja. Nincs más alternatíva.

A Fidesz-KDNP csapata (balról): Janó Attiláné, dr. Fusz György, Koller Tamás, Szabó Noémi, Böröcz Máté, Berlinger Attila, Móra Viktória, dr. Bali Ildikó, Máté Péter, Szollár Zoltán, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér (Fotó: Makovics Kornél)

– Készen állnak a vasárnapi megmérettetésre?

– Úgy gondolom, hogy tiszta lelkiismerettel ajánlhatjuk magunkat a választók figyelmébe. Az elmúlt három hónapban nagyon sokat dolgoztunk, a vármegyeszékhely minden szegletét bejártuk, igyekeztünk eljuttatni az üzenetünket a szekszárdiakhoz. Nagyon sokat voltunk az emberek között, rengeteget biztatást, bátorítást kaptunk tőlük, tartalmas és előremutató beszélgetéseket folytattunk velük, tudjuk, látjuk, hogy miként lehet újfent a fejlődés útjára állítani szeretett városunkat. Még egy ilyen marakodó és egyéni érdekeket előtérbe helyező időszak nem fér bele, mert akkor végzetesen leszakadunk az ország többi vármegyeszékhelyéhez, régiójához képest. Mi egy olyan Szekszárdot ajánlunk a választók figyelmébe, ahol jó élni, ahol tervezni lehet a jövőt.

Személyük garancia a fejlődésre

– Sokszor beszélt már a csapatáról az elmúlt hetekben, hónapokban, de arra kérném, hogy még egyszer fussunk végig a jelölteken.

– Szeretném azzal kezdeni, hogy egy nagyon ígéretes csapat sorakozott fel mögöttem, melyben öt hölgy és öt férfi számít a szekszárdi emberek szavazatára. Valamennyi jelöltünk elismert a saját szakterületén. Négyen már eddig is tagjai voltak a szekszárdi közgyűlésnek, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér az egyes, Szollár Zoltán a négyes, Móra Viktória a kilences, Máté Péter a tízes választókörzetben méretteti meg magát újra. A kettesben Koller Tamás, a Kolping iskola igazgatója, a katolikus egyházközösség kántora indul, a hármasban csapatunk legfiatalabb tagja, Böröcz Máté, a Mathias Corvinus Collegium helyi vezetője kéri a szavazók bizalmát. Az ötösben egy sportos hölgy, Szabó Noémi vállalja a megmérettetést, a Tarr KSC Szekszárd sportigazgatóját senkinek sem kell bemutatni, családjukat városszerte ismerik, elkötelezettségüket a szekszárdi kosárlabdasport sikerei is bizonyítják. A hatosban egy főorvost, dr. Bali Ildikót ajánljuk a választók figyelmébe. A szekszárdi kórház fertőző osztályának vezetőjét városszerte nagy tisztelet övezi, ezt a tiszteletet, szeretetet az utcafórumain is érzékelni lehetett. A hetesben Janó Attilánét, Valit indítjuk, akit elsősorban hitoktatói munkássága által ismerik és szeretik egész Szekszárdon. Őt a békére és a szeretetre való figyelemfelhívás vágya vezérli a mindennapokban. A nyolcasban pedig dr. Fusz György egyetemi tanár, Ferenczy-díjas keramikus, szobrászművész, a PTE szekszárdi kara legsikeresebb időszakának egykori főigazgatója, dékánja üdvözli a választók támogatását. Valamennyiük személye garancia arra, hogy Szekszárdból újra egy fejlődőképes város lehessen.