A belterületi utak felújítására szintén több száz millió forint juthat a következő években Tolnán. Az ehhez szükséges dokumentumcsomagot szintén beadta már az önkormányzat a pályázat kiírójához. Emellett mintegy 600 millió forintból kerülhet sor hamarosan a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára.

A tervek szerint folytatódik a városközpont rehabilitációja is: a fejlesztések a központi buszmegállót és annak környékét érintik majd. A cél, hogy olyan közösségi teret alakítsanak ki, amin nem csak átutaznak a helyiek, hanem minőségi módon el is tudják ott tölteni a szabadidejük egy részét. Ennek érdekében zöldítésre és utcai bútorok kihelyezésére is sor kerül majd. Ezek mellett pedig a főút mentén található buszmegállókat is korszerűsítik.

Berta Zoltán polgármesterként szeretné azt is elérni, hogy a város legnagyobb iparterületi részén jelentős infrastruktúra fejlesztés valósuljon meg a következő időszakban. Ennek során mások mellett közvilágítás, út, szennyvíz és ivó- valamint csapadékvíz hálózatot is kiépítenek majd, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Fontos, a jövőben megvalósuló beruházás lesz az új, fedett piac kialakítása is.

Középhosszú távon Berta Zoltán azt is szeretné elérni, hogy a könyvárat visszaköltöztessék a régi épületbe, amit ezelőtt teljesen felújítanának. Erre ugyan jelenleg nincs pályázat, ám a városvezető és kollégái folyamatosan dolgoznak majd a megoldáson. A beruházásnak köszönhetően a Művelődési Központban felszabaduló tereket a fiatalok tölthetnék meg élettel. Berta Zoltán azt mondja, erre komoly igény mutatkozik.

A politikus szerint szintén fontos lenne néhány éven belül kivezetni a Gém utcát a 6-os főútra. Ezzel a közelben található, vállalkozás teherforgalma teljes egészében kikerülné a várost. Másrészt, a Szekszárd felől érkező és arra haladó autók egy része is ezt a szakaszt használná, ami csökkentené a a várost átszelő főút újtelepi és mözsi szakaszának leterheltségét.