Nem is olyan régen posztoltam, hogy a Hosszúvölgy utcában megkezdődött a védőkorlát alapjának betonozása.

Párhuzamosan műhelymunkaként legyártották vascsövekből a korlátot. A helyszíni munka pedig már nem is tartott sokáig. Így már készre is jelenthetem, azaz rögzítésre is került a védőkorlát a Hosszúvölgy utcában!

Most már biztonságosabb lett itt is a közlekedés!

Köszönöm, hogy a Vállalkozó is ennyire fontosnak tartotta a helyben lakók, erre közlekedők, turisták biztonságát! Hisz ilyen rövid idő alatt legyártotta a korlátot. Köszönöm a Hivatali dolgozóknak is a gyors, pozitív hozzáállását.

Köszönöm, hogy összefogásból Szekszárd ismét ötösre vizsgázott!