A közelmúltban tanúja voltam egy kellemetlen esetnek az egyik bevásárlóközpontban. Egy idős hölgyet kísért a biztonsági őr motozásr az egyik hátsó helyiségbe. Nyilván ezt észre sem vettem volna, sem én, sem a körülöttem állók, ha mindezt nem kommentálta volna jó hangosan maga az őrző-védő, miközben dúlva-fúlva ballagott a hölgy háta mögött.

Megaláztak egy embert

Én a húsos pultnál álltam éppen, és a hírt hallva az eladó is rögtön hozzátette, az idős asszony nem először követ el ilyet, legutóbb egy Túró Rudit lovasított meg. A körülöttem állók inkább nem tetszésüket fejezték ki amiatt, hogy megaláznak egy idős embert.

Erre az eladó is lázba jött, bezzeg amiatt tudnak panaszkodni a vásárlók, hogy milyen drága minden az üzletben, de arra nem gondolnak, milyen sok a lopás – mondta szemrehányóan.

Tulajdonképpen igaza van. Máshol is panaszkodnak a boltosok, sok a lopás. És emiatt biztonsági őröket kell alkalmazni, az is plusz kiadás, és nyilván ezt is valahol a vásárlókkal fizettetik meg.

Az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani

Ugyanakkor a megtévedt vásárlót senkinek sincs joga nyilvánosan megalázni, hangosan szóvá tenni még a motozás előtt – de a motozás után sem –, hogy ő az, aki meglopta a boltot. Az emberi méltóság tiszteletben tartása még egy elvetemült gonosztevőnek is jár. Nem a boltosnak, nem a biztonsági őrnek kell igazságot szolgáltatnia, hanem az erre hivatott szakembereknek, rendőrnek, bírónak, a tett súlyosságától függően.

Ezúttal megúszta a nénike

Visszatérve a szekszárdi üzlet esetére, a motozás után pár perccel ugyanolyan nagy hangon, mint amikor a nénikét kísérte az őr a hátsó helyiségbe, közölte, nem találtak nála semmit. Ezúttal megúszta, tette hozzá. Az idős asszony pedig kikullogott az üzletből.

A jobb érzésű vásárlók elhűltek a látottak, hallottak miatt. Vajon az üzletnek nem ciki egy ilyen biztonsági őrt alkalmazni?!