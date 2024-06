40 ÉVE Szekszárdon megtartották a volt zsinagóga, a leendő Művészetek Háza műszaki átadását. A munkát Kerényi József, Ybl- díjas építész tervei alapján a Tolna megyei Tanácsi Építő- és Szerelőipari Vállalat végezte. A szekszárdi vállalatnak olyan szakmákban kellett újra munkát végezni, amelyek már-már kihaltak. Sok gondot okozott a födémszerkezet, a kazettás mennyezet, a karzat kialakítása. Iparművészeti feladatokat kellett megoldania a bádogosnak, a vállalat fennállása óta először készítettek a TOTÉV dolgozói padlófűtést, kemény munka volt a villanyszerelés is. (Tolna Megyei Népújság 1984. május 31.)

40 ÉVE Munkatanácsülést tartottak Bátaszéken, a nagyközségi közös tanács tanácstermében. A testület tagjait és a meghívott vendégeket Bognár Jenő tanácselnök köszöntötte. Ünnepélyessé tette a tanácsülést az az esemény, hogy Fonyó Gyula átadta a bátaszéki tanácselnöknek a Hazafias Népfront Országos Tanácsa által alapított nemzeti zászlót, és az ezzel együttjáró másfél millió forintot, amelyet immár másodszor sikerül elnyerni a nagyközségnek. A bátaszékiek a településfejlesztő társadalmi munkájukért részesültek e magas kitüntetésben. (Tolna Megyei Népújság 1984. május 31.)

40 ÉVE A lengyeli kastélypark megyénk egyik legszebb természetvédelmi területe. Éppen ezért tett jó szolgálatot a megyei TIT, amikor kihasználta az országjáró idegenvezetők itteni tanácskozását és Bai József, a lengyeli mezőgazdasági szakközépiskola munkaügyisének segítségével minden növénytani érdekességre kiterjedő, pontos parkkalauzt készíttetett erről a fontos egységről. Egységről írunk, hiszen a kastély éppúgy ide tartozik, mint. a nem messzi Anna-forrás és környéke. A kastély története, mely e kertművészeti paradicsom létrejöttétől elválaszthatatlan, ugyancsak fontos része a munkának. (Tolna Megyei Népújság 1984. május 30.)

30 ÉVE Még a legedzettebb autósok is megdöbbenéssel vették észre május 30-án az esti órákban, a 6-os számú főközlekedési úton Dunaföldvár közelében, hogy több tízezer önkéntes „segéderő" állt szolgálatba, lassítandó a főút forgalmát. Történt ugyanis, hogy egy méhkaptárakat szállító járműről néhány kaptár menet közben leesett anélkül, hogy azt a jármű vezetője észlelte volna. A darabokra törött kaptárak lakói azon nyomban „besegítettek" a közúti forgalomirányításba. A rendőrség a paksi tűzoltóparancsnokság segítségét kérte a szúrószerszámmal felfegyverkezett útonállók megfékezésében. Miután a méhek nem éppen barátságosan üdvözölték a tűzoltókat, így azok is jobbnak látták abbahagyni a segédkezést. A nem mindennapi esetet végül is a természet oldotta meg: miután a mézgyűjtők rájöttek, hogy kasuk végérvényesen odaveszett, az anya hívására odébbálltak, és helyreállt a rend. (Tolnai Népújság 1994. május 30.)